Termina el juicio de los falsos Goya: El fiscal cree que hubo estafa

Madrid, 22 feb (EFE).- El Ministerio Fiscal ha mantenido la acusación de delito de estafa consumada y agravada para los cinco socios que presuntamente fingieron solvencia en una empresa con cuatro cuadros de Goya, que han resultado falsos, y engañaron a un médico que invirtió medio millón de euros en 2013.

Así ha concluido hoy la Fiscalía en la última sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se juzga a cinco miembros de una empresa, creada para la construcción de un hospital en Villaviciosa de Odón, y para los que pide 3 años de cárcel, el pago de una multa de 2.700 euros y una indemnización de medio millón de euros más intereses para el inversor.

También se sienta en el banquillo, aunque solo a instancias de la víctima, un historiador del arte que realizó los informes que acreditaban la autoría de los cuadros al pintor Francisco de Goya.

El Ministerio Fiscal ha señalado que los hechos enjuiciados son "concretos, sencillos y plenamente acreditados": los acusados "participaron de manera engañosa" para estafar al médico inversor, pese a que sabían que había una investigación abierta porque "había serias dudas sobre la autenticidad de los cuadros".

"Si el denunciante hubiera sabido que existía la posibilidad de que esas obras eran falsas, no habría invertido medio millón de euros", ha afirmado la Fiscalía, "los acusados no le pusieron en conocimiento que la Brigada Central de Patrimonio Histórico estaba llevando a cabo una investigación".

Asimismo, ha prestado declaración hoy también Enrique P.G., testigo propuesto por la defensa, que se encargó de realizar los análisis químicos de dos de los cuatro cuadros y ha explicado que las pinturas sí son de época pero que "los análisis no pueden llegar a la conclusión de su autoría".

Por su parte, la Fiscalía ha dejado claro que el objeto del juicio no es averiguar si las obras son de la etapa del pintor o no: "los cuadros pueden ser de época, pero no de Goya".

Por ello, ha insistido en las declaraciones durante la vista anterior de la experta en pinturas de Goya que trabajaba en el Museo del Prado, quien aseguró que "no hizo falta ir al Museo a analizar las obras porque era muy evidente que no eran de Goya por su escasísima calidad".

Finalmente, el Ministerio Público ha manifestado que el delito quedó consumado en el momento en que la víctima transfirió el dinero y ha pedido un delito de estafa consumada y agravada por superar los 50.000 euros.

El juicio ha quedado visto para sentencia.