Taiwán y China, en juegos malabares sobre el polvorín del estrecho de Formosa

Taipéi, 22 feb (EFE).- La tensión en el estrecho de Formosa ha aumentado en los últimos meses por el choque entre el ascendente poderío militar y económico de una China empeñada en absorber a la isla, la fuerte resistencia taiwanesa a ese empeño y el creciente nacionalismo estadounidense, decidido a domeñar el ascenso pequinés.

A principios de este año, el presidente chino, Xi Jinping, reiteró que China "será reunificada", sin descartar "el uso de la fuerza", mientras que la presidenta isleña, Tsai Ing-wen, rechazó su oferta de unión y defendió la soberanía y democracia de Taiwán.

Tsai, que este miércoles anunció su candidatura para los comicios presidenciales de 2020, descartó cualquier tratado de paz con China, ya que exigiría previamente aceptar que Taiwán es parte de ese país.

En la isla no escasean quienes no temen molestar a China. El pasado año las encuestas indicaban que el 49,5 por ciento de los taiwaneses apoyaba la convocatoria de un referendo sobre la independencia en 2019, que podría desencadenar una intervención militar china, según la Ley Antisecesión de 2005, que legaliza el uso de medios no pacíficos por parte de China en caso de independencia unilateral.

"Tenemos que declarar ya la independencia. China no se atreverá a atacar. Están demasiado ocupados con sus riquezas y sus negocios", dijo a Efe Stephen Li, un universitario de la ciudad de Tainán.

Los sondeos también apuntaron que el 65 % de los taiwaneses no cree posible un ataque bélico chino y que el 67,7 % está dispuesto a ir a la guerra en caso de una invasión china.

Taiwán se ampara en las crecientes medidas de Washington para proteger a la isla, especialmente en las leyes promulgadas durante 2018 que elevan el nivel de los contactos y los lazos militares.

Sin embargo, el compromiso estadounidense con la isla, contenido en la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, sólo asegura suministros bélicos, no defensa efectiva.

"Ese apoyo es un arma de doble filo, porque inquieta a China y desencadena más tensiones y represalias contra la isla", aseguró a Efe la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Tamkang Elisa Wang.

La era de Trump no inspira excesiva confianza a muchos militares y políticos taiwaneses, que ven al presidente estadounidense como un aliado incierto, proclive a utilizar a la isla como carta en sus negociaciones con Pekín.

La realidad muestra la dependencia isleña del mercado chino, que absorbe el 40 % de sus exportaciones y que ha atraído la mayor parte de sus inversiones exteriores, además del fuerte desequilibrio militar a favor del gigante asiático.

Quizá la mayor barrera al conflicto esté en la conciencia del coste de un ataque para China, que aún confía en que su raudo ascenso económico y militar le va a entregar Taiwán sin tener que disparar un sólo tiro.

"La invasión no es tarea fácil, a pesar de la superioridad militar china, porque hay un brazo de agua de por medio y Taiwán dispone de defensas para repeler un desembarco y dificultar la llegada de barcos y aviones", afirmó a Efe el general retirado Alfonso Yang, que comandó el Octavo Cuerpo del Ejército antes de su jubilación hace dos años.

Mientras, la presidenta taiwanesa ha lanzado un programa de desarrollo de armas locales, incluyendo, misiles, aviones no tripulados, submarinos, lanchas ligeras y tanques, pero al mismo tiempo ha recortado el servicio militar a cuatro meses, lo que no parece reforzar demasiado la capacidad defensiva isleña.

"Para 2025, China tendrá una clara superioridad militar cuantitativa y, para el 2035, también cualitativa", indicó a Efe el ex viceministro de Defensa isleño Lin Chong-ping.

Hasta hace poco, Taiwán confiaba en que su superioridad en tecnología bélica podía hacer frente a la ventaja cuantitativa china, pero ahora el desequilibrio es tal que los expertos creen que, en caso de ataque, la isla sólo resistirá dos semanas.

"La situación defensiva de Taiwán es muy complicada y difícil", reconoció Lin.

Sin embargo, para la mayoría de los taiwaneses la posibilidad de un conflicto bélico es muy remota por el alto coste económico y de imagen para Pekín.

"China no atacará si no se la desafía abiertamente. No atacará hasta que no tenga segura una victoria fácil. Y tiene que estar segura de que Estados Unidos no intervendrá", añadió el exmilitar, que considera que una invasión sería "altamente destructiva".