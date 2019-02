Stylianides: El problema del Brexit está en Londres, no en el resto de UE

Bilbao, 22 feb (EFE).- El comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, ha afirmado este viernes en Bilbao que el problema del brexit "está en Londres, no en el resto de Europa", y frente a los políticos ingleses que defendían esta medida para "demostrar al mundo un nuevo Imperio Británico", ha dicho que "ha quedado claro que ya no es así".

"Cualquier producto británico perderá ventaja competitiva respecto al resto de la UE; no hay más que ver la diferencia entre la libra y el euro. Ya se han dado cuenta todos de que es más difícil estar fuera de la UE que permanecer, pese a todas las flaquezas del proyecto europeo", ha resaltado.

Stylianides ha ofrecido una conferencia en la Universidad de Deusto sobre solidaridad europea en el marco de una petición de la Comisión Europea para acercar las instituciones comunes a la ciudadanía cara a las elecciones del próximo 26 de mayo.

Ante un auditorio repleto de estudiantes, el comisario ha hablado de numerosas cuestiones que afectan a la Unión Europea, entre ellas del Brexit, y sobre este tema ha alabado la "resiliencia y entereza" demostrada por la UE ante "los visionarios que auguraban que iba a colapsar, tanto por el Brexit como por las decisiones de Donald Trump".

Ha reconocido que el proyecto europeo "necesita cambios para ser más eficiente, eficaz y cercano a los problemas de la gente de a pie, pero no se trata de destruir el edificio, sino de restaurarlo", ha precisado, y en referencia explícita al Brexit ha mantenido que otros países también pensaban que igual se estaba mejor fuera de la UE, "pero ya se han dado cuenta que no es así".

"El principal problema del brexit está en Londres, no en el resto de países de la UE; algunos políticos ingleses querían demostrar al mundo un nuevo Imperio Británico, pero ya no es así; la UE ha dado mucho bienestar a sus ciudadanos y es respetada por su modelo social y su marco moral".

Ese "marco moral" es el que "marca la diferencia de ser europeos", ha expuesto.

Ha insistido en que ese marco moral "forma parte de la identidad de la UE", y en este contexto se ha referido a la política migratoria, y ha considerado "inaceptable" que estados europeos, principalmente del este, "no pongan en práctica los acuerdos de reubicación con el argumento de que la llegada de emigrantes destruye la cohesión social".

"Los emigrantes no van a destruir Europa; es evidente que no podemos acoger a cien millones de personas, pero hay que salvar vidas en el Mediterráneo y hay que ayudar en los países de origen para que sus habitantes no se vean obligados a emigrar. Pero algunos ni quieren ver inmigrantes, ni quieren invertir en ayudas en sus países", ha denunciado.

"La responsabilidad de un político es ignorar los costes políticos de las decisiones que se toman", ha mantenido en relación al posicionamiento sobre la inmigración por intereses electorales y ha agregado que, en caso contrario, "lo mejor es dejar la política e irse a la empresa privada".