La "Rodelinda" de Händel se verá en el Liceu a través de los ojos de un niño

Barcelona, 22 feb (EFE).- La pasional "Rodelinda" de Händel, una ópera estrenada en 1725 y que nunca antes se ha visto en Barcelona, llegará al Liceu el día 2 de marzo, con una espectacular escenografía y narrada a través de los ojos de un niño, Flavio, hijo de los protagonistas, Rodelinda y Bertarido.

El maestro Josep Pons asumirá la dirección de un montaje que firma Claus Guth y que es una de las obras más importantes del período británico del compositor alemán, basada en una historia real del siglo VII, y con Lisette Oropesa, una de las sopranos de coloratura más demandadas actualmente, y el contratenor Bejun Mehta encabezando un reparto que incluye a Sasha Coole y Joel Prieto.

El reponedor del montaje del Liceu, Marcelo Buscaino, ha explicado este viernes en rueda de prensa que se trata de una historia "llena de pasiones, de montañas rusas emocionales", que se cuenta desde la óptica de Flavio, el hijo del rey Bertarido y su esposa Rodelinda.

La trama, que transformó unos hechos reales del siglo VII en una primera versión el siglo XVII y en otra posterior el siglo XVIII, muestra el momento en el que Bertarido ve usurpado su trono por Grimoaldo, lo que provoca su huida al extranjero, creyendo su esposa Rodelinda y su hijo Flavio que ha muerto.

Sin embargo, no es así, y al cabo de un tiempo vuelve disfrazado a su reino, donde Grimoaldo se ha comprometido con su hermana, Eduige, aunque busca el amor de Rodelinda.

En esta coproducción del Liceu, el Teatro Real -donde se estrenó con éxito-, la Ópera de Lyon y la Ópera de Fráncfort, es el pequeño Flavio quien va descubriendo al respetable lo que ocurre en escena, a través de "los monstruos que le asustan, que están en su imaginario, y de unos dibujos", que tienen su importancia en la obra, según Buscaino.

Para el papel del niño, que está más tiempo en el escenario que la propia Rodelinda, se ha optado por el actor Fabián Augusto Gómez.

De la obra llama asimismo la atención la escenografía, que remite a las antiguas casas del Londres del siglo XVIII, con una estructura giratoria que contribuye a mostrar esta trama de amor, poder y ambiciones, e incrementa la sensación "de amenaza constante" que tiene Flavio.

El maestro Josep Pons ha desvelado que en un principio llegó a plantearse la posibilidad de acometer la partitura con instrumentos originales de la época del Barroco, pero lo acabó desestimando porque era complicado, pero sí ha trabajado con los músicos para que suene "como con los instrumentos de aquel período".

Ha considerado que Händel es "esencial" para el crecimiento de las orquestas, ha alabado la calidad de los cantantes, y de los 35 números orquestales del compositor, "cada uno de ellos con una historia", pequeñas "joyas, máquinas perfectas, que comportan que la orquesta deba encontrar siempre el fraseo a partir del fraseo de la voz de los cantantes".

Lisette Oropesa, nacida en Nueva Orleans (EEUU), de familia cubana y bisabuela barcelonesa, ha mostrado su agradecimiento por poder debutar en Barcelona con un rol al que se enfrenta también por primera vez, "con una música complicada -ha dicho-, porque el personaje pasa por muchas emociones, dolorida por la pérdida del marido, y olvidando a su hijo". "Diría que no es muy buena como madre", ha apostillado.

A su juicio, en una obra de larga duración, de casi cuatro horas, "hay arias lentas, llenas de emoción, furia y rabia, y hay que estar en el escenario todo el tiempo".

Para Bejun Mehta, la música clásica barroca "es maravillosa, muy saludable para todos, permite fijar la respiración, conecta con la historia".

Además, ha tenido buenas palabras para Claus Guth, porque por su experiencia en otras óperas a lo largo de los últimos veinte años ha comprobado que "tiene en cuenta la perspectiva musical y la partitura y la presenta de una manera que no la debilita en absoluto, sino que la realza, con momentos altos y bajos".

Respecto al hecho de que la ópera, que estará en cartel hasta el 15 de marzo, tenga función programada el día 8, cuando se ha convocado huelga general con motivo del Día de la Mujer, la directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, ha sido taxativa y ha afirmado que ella no tiene intención de hacer huelga porque quiere "trabajar como todos los otros, es una cuestión filosófica".

A la vez, ha reconocido que no existe plan B para ese día, aunque "estamos hablando y viendo qué hacer en tal caso, pero por mi parte, no me apunto, porque yo quiero trabajar", ha dicho.