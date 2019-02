Revilla dice que detenido por incendio de Ramales es "un psicópata de libro"

Santander, 22 feb (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confesado que la detención del jefe de Protección Civil de Ramales de la Victoria como presunto autor del incendio de La Alcomba le ha dejado "alucinado" y ha afirmado que se trata de un caso de "psicópata de libro" y que además no es el único.

Así se ha expresado, en declaraciones a los periodistas, el presidente, quien también ha defendido la labor de los voluntarios de Protección Civil, ha vuelto a hacer un llamamiento a los vecinos para que denuncien si tienen indicios sobre los autores de los incendios y ha señalado que Cantabria va a pedir también indemnizaciones por los daños de los incendios.

Según Revilla, los incendios en Cantabria son un "problema crónico" que tiene muchos componentes y además de que haya quienes quemen el monte porque piensan que se regenera la hierba, hay otras personas que tienen "una obnubilación por el fuego".

A su juicio, la detención del jefe de Protección Civil de Ramales ha sido algo "tremendo" pero no es un caso aislado. "Esto ha ocurrido en más lugares, es gente que está perturbada y que una manera de reafirmarse y de hacerse un cierto héroe es generar el problema".

El presidente ha recordado su encuentro con el ahora detenido, al que conoció cuando visitó Ramales durante el incendio de La Alcomba "con un activismo desaforado" que le hizo preguntar por él. "Es una máquina de trabajar, esta todo el día de un lado para otro", ha contado que le dijeron.

"Me voy a Ramales, allí me lo encuentro, manguera en mano, lo felicito, como a él a todos, y al día siguiente ya me llega el rumor de que están investigándole y con muy buenos indicios que han denunciado los propios compañeros", ha relatado.