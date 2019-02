Pellegrino sobre su renovación: "Ya habrá tiempo para pensar más adelante"

Leganés , 22 feb .- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, quiso aplazar su continuidad o no en el club a la consecución del objetivo de la salvación y por tanto no adelantar acontecimientos en torno a la misma.

"Lo mejor para todos es que nosotros cumplamos los objetivos. Hoy dos o tres partidos cambian mucho. Todavía estamos lejos de nuestros mínimos objetivos y yo no me quiero descentrar de ello. Si firmo hoy tres años y pierdo cuatro partidos quedaríamos todos como tontos", dijo.

"Hay que caminar firmes y vivir el día a día. Ya habrá un tiempo para pensar más adelante. Lo que yo pienso ya se lo expresé un poco a la gente, hemos hablado de manera informal. Mi deseo es que cuando cumplamos los objetivos podamos hablar", añadió en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Valencia.

Preguntado sobre si le gustaría seguir y acerca de si planifica la próxima campaña, declaró: "Lo ideal sería que me comprometa con un club mucho tiempo pero tampoco lo puede cumplir el Leganés. ¿Por qué siempre el entrenador tiene que comprometerse si la naturaleza de la competición no? Hay que ir día a día. Una cosa es el deseo y otra la realidad".

"Mi obligación como entrenador es ir pensando y, esté o no, dejar lo mejor para que todo esté armado y organizar la pretemporada. Para que el año que viene, si cumplimos con los objetivos, estemos mejor preparados y seamos mejores", agregó.

En relación al choque contra el Valencia, club en el que jugó y al que entrenó, no cree que el hecho de que su rival haya disputado Europa League entre semana vaya a afectarle pues si bien considera que jugar muchos partidos no es 'tarea sencilla' afirma que este tiene 'muchos futbolistas de garantías como para jugar bien'.

Pellegrino reconoce que la derrota por 3-0 ante la Real Sociedad la última jornada fue un resultado que no esperaban y que 'hubo muchas cosas que salieron mal' si bien confía en olvidarlo: "A veces los síntomas se transforman en enfermedad cuando se van repitiendo muchos partidos. Hay que ver cómo reacciona en este partido para ver si es un virus o no. Espero que no, que con lo que hemos hablado esta semana y lo que hemos trabajado podamos dar otra cara".

En relación a la pareja que forman en ataque En-Nesyri y Braithwaite aseguró que 'no hay ningún jugador intocable': "A veces uno va repitiendo las cosas que van saliendo bien, es normal. Pero no hay ningún jugador intocable. En el alto rendimiento uno tiene que mantener la camiseta por lo que hizo la semana anterior. Luego la semana la miro bastante".

"Hay jugadores que están mejor que otros pero en esa posición específica necesitas esa capacidad, no es una regla de tres simple sino algo que depende de lo que quiere el entrenador para un partido. Hoy tengo muchas posibilidades porque están todos bien, Szymanowski está bien y Ezequiel está volviendo con el equipo. Hay mucha competencia".

Sobre estos dos últimos, reconoció que difícilmente entrarán en la convocatoria aunque trabajan para recuperarlos: "Durante la semana estamos haciendo pequeñas dosis de encuentros con el filial, en el parón por selecciones queremos organizar partidos para que la gente tenga la opción de ponerse bien. Todos se merecen que el entrenador haga lo máximo para que estén preparados para competir".

La plantilla cuenta con varios jugadores apercibidos por tarjetas aunque Pellegrino asegura que eso no va a condicionar sus alineaciones: "Hay mucha gente con muchas ganas. Siempre es bueno tener a todo el mundo pero no pienso en ello".

Los blanquiazules afrontan dos duelos seguidos en casa y hasta seis sin salir de la comunidad de Madrid. En relación a lo primero, declaró: "Cada partido es importante, cada vez que sumamos puntos es un pasito positivo. Hay que centrar las energías en el Valencia".

"Cada punto que sumamos es un paso importante, cada tres puntos es gigante. Vamos con toda la ilusión de dar lo mejor sabiendo que tenemos un rival de Champions, animador en los últimos años. Sabemos de la dificultad", completó.

En relación a lo segundo, no cree que eso les beneficie futbolísticamente: "Obviamente es más cómodo pero la comodidad no es síntoma de mejor rendimiento, a veces al contrario. No tengo una respuesta para esa pregunta. Es más confortable para todos porque no hay que viajar lejos, volvemos rápido a casa y el presidente se ahorra unos eurillos. Es lo único de beneficio. Futbolísticamente creo que no influye para nada".