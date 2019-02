Pellegrino: "Recuerdo por momentos el penalti contra el Bayern"

Leganés , 22 feb .- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, repasó su etapa como futbolista del Valencia y en concreto el lanzamiento de penalti que falló en la final de la Liga de Campeones que midió al equipo contra el Bayern de Múnich.

"Lo he recordado por momentos. No es algo que me viene todos los días a la cabeza, cuando me lo preguntan sí. Lo recuerdo como un momento de mucha satisfacción a pesar de la dificultad de haber errado un penalti en una final de la Liga de Campeones. Recuerdo ese grupo humano de jugadores, directivos, presidente... llegamos muy lejos en la Champions, lo cual es difícil", comentó.

"Ese Valencia era un poco lo que es el Atlético de Madrid hoy, que ha llegado también a dos finales. Es difícil llegar a esa situación y estuvimos muy cerca. Lo recuerdo con mucha satisfacción porque es muy difícil llegar allí", señaló en rueda de prensa antes de enfrentarse a su ex equipo.

En relación a cómo fue aquella jugada, explicó: "Lo hice porque pensaba que lo podía hacer bien. Hay tensión. Fue una jugada obviamente desafortunada, el único penalti que fallé en mi vida. Tiré tres que recuerde en partidos definitorios y fue el único que fallé. Pero me siento con el orgullo de haber llegado a esa situación, estuvimos muy cerca".

"Es muy difícil llegar a esa estancia. Clasificarse para la Champions es difícil, pasar la primera ronda también. También llegar a la final dos años consecutivos. El club estuvo cerca y el Valencia tiene todo para que algún día pueda darse otra vez. Es un gran club y tiene posibilidades de volver a llegar ahí algún día", declaró.

Asimismo, reconoce que enfrentarse al equipo que también dirigió desde el banquillo, es especial: "Es jugar contra un equipo muy importante en mi vida personal y profesional, siempre lo he repetido. Y sin más. Ahora represento al Leganés, quiero hacerlo lo mejor posible para tratar de ganar el partido. La historia poco cuenta cuando empieza a rodar el balón".

"Ahora estoy defendiendo con gran orgullo este club y quiero hacer lo mejor para sumar los tres puntos sabiendo que es un gran rival, de mucha jerarquía. Siempre que tiene un buen partido es difícil de batir, de crearle situaciones. Son muy rápidos, con jugadores en gran momento de forma", completó.