París se une a la revolución verde de Greta Thunberg

París, 22 feb (EFE).- "En 50 años estaréis muertos, nosotros no". El grito de los jóvenes parisinos sumó este viernes fuerza a las protestas de la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, que acudió a la capital francesa para participar en una marcha contra el cambio climático.

La adolescente, icono de la lucha contra el calentamiento global tras su discurso en la cumbre del COP24 en Polonia, intervino junto a varios representantes europeos del movimiento "Fridays for future" en la céntrica plaza de la República, antes de sumarse a la manifestación en la que participaron unas 300 personas.

"Es mucha presión, nosotros como niños no tendríamos que hacer esto, me gustaría que los adultos asumieran su responsabilidad pero como nadie está haciéndolo tenemos que ser nosotros", dijo la adolescente, que hace huelga cada viernes frente al Parlamento en Estocolmo para exigir a los políticos que actúen para mitigar el cambio climático.

Frente al palacio de la Ópera Garnier de París, unos 300 jóvenes lucieron pancartas en las que se puede leer: "Water is Coming" (El agua está llegando), "No hay planeta B" o "No rompáis mi tierra".

Es el segundo viernes consecutivo de huelga y manifestación en Francia, pero la presencia de Thunberg ha ayudado a impulsar el movimiento.

"No diría que es nuestra líder pero ella nos ha inspirado a ver que nosotros también podemos hacer algo", dijo a Efe Camille, un estudiante de 17 años.

La sueca, rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad para evitar las cámaras que se agolpaban a su alrededor, permaneció imperturbable, con su tradicional peinado de trenzas y el rostro serio, mientras los jóvenes subían el volumen de sus cánticos a su llegada.

"El objetivo es agregar a cada vez más gente. Yo espero que como Greta viene, eso atraiga a muchas más personas", señaló Camille Beziat, de 23 años, estudiante de agronomía.

"¡Estamos más calientes que el planeta!", gritaba otro grupo, eminentemente femenino, entre las que la joven Alizée de Rochefort, de 17 años, exigía al Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, que tome medidas "claras".

"Que el Gobierno cumpla sus promesas para reducir las emisiones de gases. Nosotros podemos dar pequeños pasos como reciclar, reducir el uso de plásticos, etc., pero no podemos tomar medidas a gran escala", defendió la joven.

A la marcha, que se prolongará cada viernes hasta el próximo 15 de marzo, acudieron también rostros conocidos como la actriz Juliette Binoche, el eurodiputado ecologista Yannick Jadot, diputados de la Francia Insumisa como Danielle Simonnet y el ecologista Julien Bayou.

Thunberg estuvo este jueves en Bruselas, donde alertó a la Unión Europea de que sus metas de reducción de emisiones para 2030 no son suficientes para evitar las peores consecuencias del calentamiento global.

Jóvenes de Alemania, Bélgica, Reino Unido y Australia se han sumado también a las huelgas.