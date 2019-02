María López: "Tener tan buenas compañeras me hace dar el cien por cien"

Madrid, 22 feb (EFE).- La jugadora del Club de Campo María López, premiada este viernes por la Federación Española de Hockey (RFEH) como la mejor de la temporada 2016-2017, aseguró que el galardón se debe a sus compañeras y a su entrenador, porque ellos la hacen "tener que dar el cien por cien en cada partido".

"No era algo que me esperase. Es un orgullo recibirlo pero se lo tengo que agradecer a todas mis compañeras y a mi entrenador porque tener tan buenas jugadoras a mi lado hace que tenga que dar el cien por cien en cada partido y no bajar los brazos", afirmó en declaraciones a EFE.

La internacional española admitió que el gran objetivo del club "es ganar la Liga" y para ello "coger buenas sensaciones ahora" y "tener una buena toma de contacto con la hierba después del Campeonato de Europa de hockey sala para estar bien al final que e cuando se decide todo".

María López destacó también la importancia de los compromisos de la selección española, tras los amistosos disputados recientemente contra Holanda, India e Irlanda con los que ha empezado a preparar las Hockey Series de junio, a la espera que la Pro League "se abra a más selecciones otro año para poder estar ahí".