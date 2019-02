Bep Llorens: "Alcobendas jugó muy bien y ha sido merecedor de la victoria"

Las Palmas de Gran Canaria, 22 feb (EFE).- El técnico del Avarca de Menorca, Bep Llorens, ha reconocido a Efe la superioridad mostrada por el Feel Volley Alcobendas en el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina de voleibol, indicando al respecto que habían jugado muy bien y merecido el triunfo.

"Tras imponernos en el primer set, Alcobendas jugó muy bien a partir de ese momento y fue claro merecedor de la victoria, porque su juego fue mucho mejor que el nuestro", ha comentado.

El técnico del conjunto menorquín ha señalado que llegó a hacerse ilusiones de pasar a semifinales tras ponerse con un set de ventaja en el electrónico.

"Además de ir 0-1, habíamos enfocado bien el segundo set, pero ya digo que Alcobendas jugó muy bien y debemos felicitarlas", ha manifestado.

Llorens, en cualquier caso, ha valorado positivamente el esfuerzo realizado por sus pupilas.

"Nosotros hemos tenido ganas de hacerlo bien aunque no hayamos tenido acierto, pero cuando uno ve que las jugadoras se entregan y no pueden vencer, no hay más que aceptar la superioridad del rival y ya está", ha dicho el preparador.