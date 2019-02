Iriondo: "Tengo que dar con la clave de por qué no se gana"

Majadahonda , 22 feb .- Antonio Iriondo, entrenador del Rayo Majadahonda, afirmó que trabajan para buscar soluciones y lograr el triunfo que se les resiste en muchos partidos pese a ser mejores que sus rivales sobre el terreno de juego.

"Los puntos son importantes cuando los ganas y cuando dejas de ganarlos. La sensación que nosotros tenemos ahora mismo es de que estamos en una situación en la que hay que ganar puntos. Estamos en la pista de salida adecuada porque el equipo juega bien", explicó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Sporting de Gijón.

"Tengo que dar con la clave de por qué no se gana. Tenemos más ocasiones que los rivales, manejamos el juego, no nos dejamos hacer ocasiones... pero siempre hay alguna cosa extraña que impide que ganemos. Por desconocida no significa que no exista, seguramente exista y estamos en ello", añadió.

El entrenador considera que carecen de complejos: "Hemos tenido tres partidos en lo que va de campeonato en los que los rivales han sido mejores que nosotros. En todos los demás hemos jugado sin complejos por mucho que fueran rivales históricos con grandes estadios".

"Si ese complejo no lo hemos tenido hasta ahora no lo vamos a tener a partir de ahora. Eso nos permite que siempre juguemos de tu a tu. Pero a los puntos no se gana, nos falta un momento KO", declaró también.

En relación al rival, indicó: "El Sporting es un histórico, al jugador no hace falta motivarle porque va a salir con todo. Además la gente tiene la sensación de que está mejorando cada día y ese es otro factor motivante. La gente confía en que llegue ese momento en el que empecemos a ganar".

Sobre la integración de los refuerzos invernales, señaló: "Tenemos un grupo humano que facilita que los nuevos se integren. Tenemos unos mecanismos que ellos no tienen y los demás sí pero nos aportan otras cosas. Poco a poco se integrarán dentro del juego de la misma forma que lo han hecho a nivel humano".

Asimismo habló acerca de la lesión de larga duración del central Rafa López: "En el plano humano ha afectado muchísimo porque una de las cosas que tiene este equipo es que la gente empatiza. Pero esto es el mundo del fútbol y no se va a acabar nunca, siempre habrá lesionados. Esperemos que se recupere lo antes posible y el equipo en el plano anímico también".