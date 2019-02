Huawei: No queremos ser tema de discusión en negociaciones entre China y EEEU

Madrid, 22 feb (EFE).- Tras semanas de infarto, Huawei llega al escaparate global del Congreso Mundial de Móviles (MWC) con un mensaje rotundo: las críticas sobre su falta de seguridad "se basan en especulaciones sin pruebas" y no es su objetivo "ser un tema de discusión en las negociaciones" entre EEUU y China.

"No queremos ser parte de ese escenario político que además está fuera de nuestro control", ha dicho en una entrevista con Efe el consejero delegado de Huawei España, Tony Jin Yong, que asegura que su compañía está "decepcionada y sorprendida" por las acusaciones contra ella en EEUU, entre otros cargos por fraude bancario y espionaje industrial.

En su opinión, sería "absolutamente lógico y razonable" que la industria móvil lograra una voz unificada en este asunto.

P. ¿Qué respuesta da Huawei a los cargos presentados contra la compañía en EEUU?

R. La compañía está muy decepcionada y sorprendida por el proceso legal en Canadá y EEUU. Creemos que no hemos hecho nada mal. Respetamos el proceso legal y el sistema de justicia en EEUU y Canadá y confiamos en que se encuentre una resolución desde el punto legal justa a este procedimiento. Ésa es una parte. La otra son los rumores, las acusaciones y las preocupaciones sobre que Huawei no es seguro. Todas se basan en especulaciones sin pruebas y sin hechos constatables, que tienen una motivación geopolítica y geoestratégica detrás.

Huawei está siendo cada vez más abierta y más transparente y su afán es el de cooperar con toda la industria para contribuir al reto común de la ciberseguridad.

P. ¿Es la nueva guerra fría tecnológica y es entre EEUU y China?

R. En un entorno tan globalizado como el actual se ha producido un cambio significativo en los últimos años que se basa en la cooperación, la colaboración. Eso es lo que está generando cambios significativos. La gente puede elegir: guerra fría o colaboración, pero los beneficios de la cooperación son obvios y no se pueden desdeñar. Es una gran lástima volver a la vieja mentalidad de los años 60.

P. ¿Y cuánto de componente de guerra comercial cree que hay detrás de esta situación?

R. Huawei en una compañía pequeña en comparación con las dos potencias que son EEUU y China. No queremos convertirnos en un tema de discusión en las negociaciones entre estas dos potencias. No queremos ser parte de ese escenario político que además está fuera de nuestro control.

Es obvio que no tenemos perspectivas de venta en EEUU, fruto de las decisiones que ha tomado el Gobierno estadounidense. Sin embargo, paradójicamente, Huawei hace muchas compras en EEUU.

P. Las acusaciones y sospechas han trascendido las fronteras de EEUU y han llegado a países como Australia y Japón, aunque en otros europeos han recibido respaldos. ¿Se sienten cómodos en Europa pese a las palabras del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Mercado Único Digital, Andrus Ansip?

R. La mayoría de los actores que forman parte del ecosistema europeo están de acuerdo en que la ciberseguridad se está tratando desde un aspecto fundamentalmente geopolítico o incluso, ideológico. Huawei está establecido aquí en Europa desde hace más de 18 años. De hecho, Europa es el segundo mercado más grande de Huawei después de China.

Creemos que es muy importante que Europa tome sus decisiones en función de sus beneficios y sus intereses. Y también que evalúe en función de hechos y de evidencias. Al final Europa tiene que tomar la decisión en función de qué pierde y qué gana.

P.-¿Le gustarían más mensajes de respaldo en España, donde opera desde hace 18 años?

R.- La propuesta de valor, la contribución en materia de empleo e innovación y de aporte a la sociedad española en los últimos 18 años sí es reconocida por parte de la administración pública y por parte de los operadores de telecomunicaciones.

P. ¿Cree que sería positivo que los operadores traten el "tema Huawei" en una reunión a nivel GSMA durante el próximo Congreso Mundial de Móviles (MWC)?

Si así se produce, se trataría sin duda alguna de una decisión muy razonable, porque al final uno de los factores diferenciadores de esta industria es precisamente la definición de estándares y para eso hay que hacerlo conjuntamente, por parte de las asociaciones, los operadores, los proveedores de infraestructura.

Esa aproximación conjunta de la industria para conseguir una voz única o una voz unificada es absolutamente lógica y razonable, porque precisamente son los operadores los que conocen muy bien cómo se gestiona esa infraestructura de red que el proveedor, en este caso Huawei, suministra. Con lo cual nadie mejor que ellos para entender cómo identificar esos estándares comunes al respecto.

P. ¿Qué parte de la facturación de Huawei proviene de los equipos de redes?

En 2017, la parte de infraestructuras de telecomunicaciones fue del 59 %. Más del 50 % de la facturación de la compañía sigue proviniendo de la provisión de infraestructuras de redes.

P. ¿Han notado un efecto en ventas o pedidos a raíz de esas acusaciones?

R. Francamente no ha habido ni está habiendo ningún impacto, sino que por el contrario los proyectos, las conversaciones y las reuniones que se venían produciendo se han seguido produciendo. Los clientes están confiando en Huawei.

P. Se prevé que ya este mismo año países como EEUU o Corea del Sur pongan en marcha las primeras redes 5G, mientras que en Europa se habla más de 2020. ¿Qué papel puede desempeñar España?

R. España merece protagonizar la primera ola de despliegue de 5G, por tres razones. Por ser el primer país de Europa y el tercero del mundo en fibra óptica, que facilita mucho el despliegue de 5G. En segundo lugar, por el comportamiento que se detecta en los usuarios de España en comparación con otros países europeos, que son muy intensivos en el uso de datos y de red móvil. Y el tercer punto es que determinados sectores verticales, como turismo o el sector público, son especialmente intensivos y pueden tirar de la demanda para el despliegue de 5G.

P. Y los operadores ya tienen espectro.

R. Otro factor importante, que demuestra el liderazgo de España a nivel europeo, es que ya haya disponibilidad de espectro sobre el que corra esa tecnología 5G.

P. ¿Hay riesgo de que el Plan Nacional 5G pueda verse paralizado con el cambio de Gobierno?

R. No lo creo en absoluto. Se ha hecho un gran trabajo ya con la definición del Plan Nacional del 5G, con la puesta a disposición del espectro a través de la subasta, con lo cual el sector, la industria en su conjunto, es muy consciente de la importancia del despliegue de la tecnología 5G, precisamente para contribuir a la economía digital en España.

P. Esta semana Samsung ha presentado su móvil plegable. ¿El móvil que llevará Huawei a Barcelona será plegable también, además de ser 5G?

R. La presentación va a ser un momento histórico. El 5G va a ser el protagonista en el MWC sin duda alguna. El "smartphone" 5G de Huawei estará operativo, comercializándose de forma masiva a partir de junio y julio de este año.

P.-¿Tendrá para Huawei algún impacto el "brexit"?

R.- No hay. Lo que se me traslada desde la región de Europa es que no ha existido ningún impacto fruto del "brexit" en el desarrollo del negocio en Huawei, más bien al contrario.