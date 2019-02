Gobierno recibirá en los próximos días al "representante personal" de Guaidó

(Actualiza la NA5098 con más información)

Madrid, 22 feb (EFE).- El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, recibirá "en los próximos días" al venezolano Antonio Ecarri Bolivar como "como representante personal" del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Fuentes de Exteriores han detallado que la reunión previsiblemente será la próxima semana ya que se "están cuadrando las agendas" para el encuentro.

La reunión se celebra a petición de Ecarri, quien el pasado miércoles hizo llegar al Ministerio de Exteriores una solicitud formal de entrevista para "presentar formalmente su acreditación como representante personal del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó".

El cargo de "representante personal" ha sido acordado por los países de la Unión Europea que han reconocido a Guaidó y que evitan así darle consideración de "embajador" hasta que "se aclare la situación", han explicado las fuentes.

Una vez se reciba formalmente la solicitud de acreditación, los servicios competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores "la analizarán de cara a evaluar el estatuto futuro del doctor Ecarri en España", han detallado.

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, designó el pasado martes un grupo de representantes diplomáticos en varios países europeos que lo reconocen como presidente encargado de Venezuela, incluyendo al dirigente opositor Antonio Ecarri como embajador de España.

Ecarri es vicepresidente del partido Acción Democrática (AD) y su último cargo público fue de diputado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Venezuela ya tiene a un embajador acreditado en España: el exdiputado Mario Isea, nombrado por el presidente Nicolás Maduro en mayo de 2014 y cuya designación fue aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) unos meses más tarde.

Preguntado recientemente por el relevo de embajadores de Venezuela en España una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reconocido a Guaidó, el secretario de Estado de Exteriores, Fernando Valenzuela, aseguró que "es una cuestión "interna" de la nación caribeña.

Al ser preguntado entonces sobre si España debe hacer más en ese relevo de embajadores, Valenzuela contestó: "si lo solucionan ellos, ¿por qué? No tenemos que ir con la policía a la embajada venezolana, si ellos, los venezolanos, son capaces de solucionarlo sin más".

"Es decir -agregó- si llega el nuevo embajador, toma posesión, el otro no le impide nada, puede utilizar las cuentas, etc. Si no lo hacen, pues entonces claro que tendremos que hacer algo, pero no adelantemos acontecimientos".