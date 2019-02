Gobierno dice trabajar para que Marruecos cumpla "su obligación" con pateras

Almería, 22 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha sostenido hoy que el Gobierno pretende que tanto España como Marruecos "cumplan cada uno con su obligación" en el rescate de pateras y que el país vecino tenga los medios necesarios para atender estas situaciones de emergencia.

Así lo ha manifestado en la Universidad de Almería al ser preguntada sobre si los inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo serán desembarcados en puertos marroquíes, asegurando que "cuando España rescata una patera va a un puerto español, y cuando Marruecos rescata va a un puerto marroquí y esto va a seguir siendo así".

Ha advertido que "falta información sobre cómo se hacen los rescates" en el Estrecho y el Mar de Alborán, recordando que cada país "tiene sus obligaciones" porque hay aguas que son territoriales de cada uno y otras en las que sus competencias se solapan.

"Venimos trabajando desde el primer momento los mecanismos de rescate", ha dicho Rumí, quien ha trasladado que Marruecos ha insistido en que no dispone de medios suficiente para atender "una frontera muy extensa" con "muchos kilómetros".

Así, ha insistido en que desde su Secretaría se ha trabajado con los comisarios europeos con competencias migratorias para incluir a Marruecos en fondos fiduciarios a través de programas similares a los utilizados en Turquía, de forma que se han concedido 140 millones de euros vinculados a fomentar canales de migración "ordenada y segura" pero también para el control de fronteras y rescates".

"El dinero llega en diferentes momentos porque tiene unos protocolos de actuación pero está llegando", ha mantenido Rumí, quien ha añadido que recibió la encomienda de reforzar las relaciones con un país con el que "hay que trabajar en muchos ámbitos", y que se encontraban en un "estado bastante deteriorado".

Por otro lado, al ser preguntada al respecto, ha apuntado que desconoce "cómo trabajan las ONG que avisan o cómo se enteran". "No les puedo decir cómo funcionan las llamadas de las ONG, no sé cómo se enteran de que ha salido una patera. Esa quizá sea una pregunta de la que me gustaría tener la respuesta, pero ahí lo dejo", ha insistido.

Por otro lado, ha valorado la recepción de casi 300.000 inmigrantes de forma reglada durante 2018, así como los 176 refugiados que recibió ayer procedentes de un campamento de Jordania, un momento "emotivo" que ejemplifica la llegada "ordenada y regular" de personas que han salido de su país huyendo de guerras y la miseria.