Garitano: "No está reñido ser ambicioso con ser prudente"

Lezama , 22 feb .- El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, subrayó que con la buena dinámica de resultados de los últimos meses el objetivo del equipo rojiblanco "no es solo no bajar" y aseguró que es "muy ambicioso", pero también es "prudente" porque ambas cosas "no están reñidas"

"Somos muy ambicioso y el primero que mira hacia arriba soy yo, peor a la vez ser prudente no está mal. La ambición y la prudencia no van reñidas. Yo soy también un aficionado más y entiendo la ilusión de ir mas hacia arriba", confesó el vizcaíno en la rueda de prensa previa al partido frente al Eibar.

Garitano, el técnico que ascendió a Primera al conjunto armero en 2014, confesó que tiene "mucho cariño" al Eibar y le deseó que, "quitando este partido", ganen "todos los demás".

"Estuve once años allí. Aprendí mucho y dejé muchos amigos. Es un club al que quiero mucho, una referencia para el resto en muchos aspectos y al que le deseo lo mejor", destacó.

Añadió Garitano que el conjunto dirigido por José Luis Mendilibar es "un equipo con mayúsculas, muy ofensivo" y que en sus últimos partidos "fue superior" al Athletic.

"Somos dos equipos que estamos bien ahora. El mérito que hemos conseguido los dos es que no dependemos de un jugador. Somos dos bloques que juegan más en sentido colectivo y donde prima la fuerza del grupo. Será difícil contrarrestarle, pero nosotros tampoco les vamos a permitir lo que hacen normalmente", explicó.

"Los dos somos equipos valientes, pero la valentía solo no te hace ganar. Ellos se sabe cómo juegan y tendremos que tener cuidado, pero nosotros estamos también estamos muy bien y no somos un equipo nada fácil", agregó Garitano.

El técnico de Derio alabó además la figura de Mendilibar y bromeó que "lo de la estatua" que ambos técnicos merecían en Eibar en opinión de Dani García, a quien tuvo también a su órdenes en Ipurua, en su caso "no lo" ve.

"Mendi ha demostrado mucho más y tiene más experiencia. Está haciendo gran trabajo. El club goza de muy buena salud y su estructura crece cada. Como socio del Eibar estoy encantado de que Mendi y ese proyecto sigan muchos años", dijo.