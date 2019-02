Ganvam destaca la "sutileza" del Gobierno para evitar hablar de prohibiciones

Madrid, 22 feb (EFECOM).- La patronal de vendedores de vehículos Ganvam ha destacado este viernes la "sutileza" del Gobierno al evitar usar en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) las palabras "prohibición", "diésel" y "gasolina".

Para la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, la ministra Teresa Ribera "ha cuidado mucho el mensaje para no utilizar estas palabras, pero el contenido es lamentablemente el que se ha venido anunciando".

Los vehículos nuevos que no sean de cero emisiones de dióxido de carbono (CO2) no se pondrán vender en España en 2040, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que este viernes ha llevado al Consejo de Ministros su Marco Estratégico de Energía y Clima.

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2021-2030 señala que, en ese período, se adoptarán las medidas necesarias de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones cero gramos de CO2 por kilómetro.

En noviembre de 2018, en el primer borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Energía y Clima sí que se prohibía la venta y matriculación de vehículos diésel, de gasolina e híbridos a partir de 2040, y su circulación a partir de 2050.

Al respecto, Ganvam ha alertado de las "incoherencias" que hay entre ambos textos, porque es "muy diferente hablar de venta y matriculación, que de parque circulante".