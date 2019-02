El esperado Festival de Flamenco de Nueva York se celebra del 7 al 17 marzo

Nueva York, 22 feb (EFE).- El esperado Festival de Flamenco en Nueva York se presentará del 7 al 17 de marzo con espectáculos que traerán a sus admiradores sus variados sonidos a cargo de diferentes exponentes de este género, patrimonio de la humanidad.

A punto de cumplir dos décadas, el Festival de Flamenco se ha consolidado como uno de los eventos estables más significativos de la cultura española en EE.UU. y principal plataforma para el flamenco en la escena cultural internacional, señala un comunicado de la organización.

Esta nueva cita supone una apuesta por la música y sus diversas expresiones con conciertos que representan los distintos colores de los sonidos actuales del flamenco, que cuenta nuevamente con el apoyo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Este año, el Festival presentará a la embajadora del flamenco, la bailaora gaditana Sara Baras, quien regresa del 7 al 10 de marzo al New York City Center, que celebra su 75 aniversario, con el espectáculo "Sombras".

Baras festeja con este espectáculo su 20 aniversario sobre los escenarios de todo el mundo.

Esta edición del Festival llega además con el piano de Chano Domínguez con su maridaje del flamenco y el jazz, la guitarra de Antonio Rey, la flauta de Sergio de Lope, ganador en 2017 del Concurso Internacional del Cante de las Minas de la Unión, así como las voces de María Terremoto e Israel Fernández, nueva generación de flamencos que debutan en Nueva York.

Rey, uno de los mejores guitarristas de su generación, subirá al escenario con su espectáculo "Two Parts of Me" acompañado por la bailaora y cantaora Mara Rey.

De acuerdo con el comunicado, Terremoto presentará "La huella de mi sentío" acompañada por Nono Jero (guitarra) y José "El Pechuguita" (coros) el 9 de marzo, dentro de la programación de FlamencoEñe de la Fundación SGAE en el emblemático Joe's Pub..

Por su parte Fernández, en colaboración con el World Music Insitute, trae "Universo Pastora", acompañado por Keko Baldomero (guitarra) el 10 de marzo.

Otro que debuta en Nueva York es Diego Guerrero, que el 10 de marzo lleva al público su primer trabajo discográfico, "Vengo caminando", que fue nominado como Mejor Álbum Flamenco en la pasada edición del Grammy.

Guerrero clausurará los conciertos de FlamencoEñe, que organiza la Fundación SGAE en el Joe's Pub.

Se suman también al Festival el cantaor sevillano Ismael Fernández con su "Trato" para luego dar paso al maestro Miguel Ángel Cortés, uno de los guitarristas más respetados y aclamados de las últimas décadas, que estrena espectáculo propio en Nueva York con "Sonatas en tres movimientos".

Como en pasadas ediciones, el Festival se complementa con la exposición "Garabatos Flamencos" de Andrés Mérida, la presentación del libro "Sonidos Negros: On the Blacknes of Flamenco" de K. Meira Goldberg, o las clases de baile que se impartirán en el New York City Center.

El Festival de Flamenco se presentará además en la ciudad de Miami (Florida), Chicago y Washington DC.