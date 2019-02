David Martín: "Hemos hecho un buen partido y lucharemos por jugar la final"

Las Palmas de Gran Canaria, 22 feb (EFE).- El máximo responsable técnico del Dimurol Libby's tinerfeño, David Martín, ha dicho a Efe que su equipo había realizado un buen partido ante el Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, al que venció en cuartos de final de la Copa de la Reina por 0-3, y ahora lucharán por disputar la final.

"Ha sido un triunfo bastante importante tras hacer un buen partido, aunque quizás con Lydia Alonso en la cancha el marcador habría sido distinto. Sentimos mucho su lesión y por nuestra parte disfrutamos del paso a semifinales, pero seguiremos trabajando ante el Barça para luchar por ese puesto en la final", ha manifestado.

El entrenador del conjunto canario ha afirmado que sus jugadoras han plasmado en la pista lo que vienen haciendo en los entrenamientos.

"El equipo está trabajando mejor cada semana y se ha visto el resultado de ese trabajo. Solo les pedí a las jugadoras que aplicasen lo que hacen en los entrenamientos en este partido. Asimismo, creo que al rival le pesó mucho ser anfitrión, y nosotros lo aprovechamos", ha señalado.

David Martín piensa que el Barça puede estar preocupado tras comprobar el nivel de juego de su equipo.

"Ya hemos eliminado a un serio candidato al título y ahora nos toca pelear ante el Barça, que el otro día jugó un gran partido de Liga en Gran Canaria, donde ganó por 2-3. Seguro que el encuentro ante ellas no será nada fácil", ha comentado.

Por último, el entrenador de Dimurol ha desvelado la paliza física que se había dado en la banda durante el desarrollo del choque.

"Tengo en mi reloj el registro de los kilómetros que he hecho durante este partido, y veo que han sido poco más de tres y que he perdido 236 calorías. Vivo los partidos como uno más y trato de transmitir esa energía positiva a las chicas para que no se vengan abajo en ningún momento", ha concluido.