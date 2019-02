BMW y Daimler invierten 1.000 millones de euros en servicios de movilidad

Fráncfort (Alemania), 22 feb (EFECOM) .- Los fabricantes automovilísticos alemanes BMW y Daimler van a invertir más de 1.000 millones de euros en servicios de movilidad conjuntos y prevén crear más de 1.000 empleos en todo el mundo.

Ambas compañías presentaron hoy en Berlín los planes de su empresa de movilidad global para lo que han creado cinco sociedades de riesgo compartido de diversos servicios como el coche compartido o el aparcamiento.

BMW y Daimler dijeron que unos 60 millones de clientes utilizan estos servicios en todo el mundo.

Estas sociedades de riesgo compartido son Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now y Share Now.