Bosch apoya que Arrimadas vaya a Waterloo para visualizar que hay "exiliados"

Barcelona, 22 feb (EFE).- El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha valorado que la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, quiera ir a Waterloo (Bélgica) para "hablar" con el expresidente Carles Puigdemont, ya que cree que "ayuda a internacionalizar que hay exiliados y presos políticos".

En unas declaraciones realizadas en el Departamento de Acción Exterior, Bosch se ha referido a la intención expresada por Arrimadas de desplazarse a Waterloo para decirle a Puigdemont que en Cataluña no hay ninguna república.

"Personalmente -ha afirmado el conseller Bosch-, creo que nos tenemos que reunir con todos y tratar de mantener relaciones lo más cordiales posibles, especialmente con los adversarios políticos".

Ha considerado, en este sentido, "muy importante" mantener "las mínimas formas de relación" y, por tanto, el viaje anunciado por Arrimadas lo ve "correcto".

"Sobre el hecho concreto de que vaya a Waterloo, creo que todas las acciones destinadas a recordar que tenemos presos políticos y exiliados, ayuda a explicar la realidad", ha recalcado.

Según Alfred Bosch, "si Ciudadanos (Cs), y más en concreto Inés Arrimadas, quiere internacionalizar aún más la denuncia de esta situación injusta en la que se encuentran muchas personas, pues a mí no me parece mal, esto ayuda, no perjudica".