Anfac muestra "preocupación" ante la prohibición de motores de combustión

Madrid, 22 feb (EFE).- La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha mostrado "su preocupación ante la prohibición de los motores de combustión para 2040 resaltada en la presentación del proyecto de Ley de Cambio Climático tras el Consejo de Ministros".

Sin embargo, la patronal de fabricantes de vehículos ha explicado en un comunicado que estudiará el texto definitivo del proyecto de Ley y determinará su posición en los próximos días.

Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que este viernes ha llevado al Consejo de Ministros su Marco Estratégico de Energía y Clima, los vehículos nuevos que no sean de cero emisiones de dióxido de carbono (CO2) no se pondrán vender en España en 2040.

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2021-2030 señala que, en ese período, se adoptarán las medidas necesarias de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones cero gramos de CO2 por kilómetro.

Al respecto, Anfac ha recordado en la nota que están "plenamente comprometidos con la descarbonización del parque" y que están realizando inversiones multimillonarias cada año para traer al mercado vehículos más eficientes y menos contaminantes, cero y bajas emisiones, con el objetivo de cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones de CO2.

Según ha advertido el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, una estrategia "basada en prohibiciones" que no se ajuste a la estrategia europea de descarbonización del transporte "tendrá un efecto negativo para los consumidores, el mercado, las fábricas y la industria".

Por eso, la patronal ha propuesto, en línea con la estrategia de descarbonización y "tal y como están haciendo otros países europeos como Francia y Reino Unido", que se pongan en marcha medidas de apoyo a la renovación del parque con un "plan continuado de ayudas a la compra de vehículos de cero y bajas emisiones" y una fiscalidad que incluya criterios medioambientales y "que grave el uso y no la adquisición".

Otra de las "claves imprescindibles" es el desarrollo de una estrategia nacional de despliegue de puntos de recarga.

En este marco, Anfac ha valorado la estrategia en favor del impulso a la comercialización de los vehículos eléctricos incluida en el plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030.