Alejandro Blanco clausuró la LI sesión de la Academia Olímpica

Santander, 22 feb (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha clausurado la quincuagésima primera sesión de la Academia Olímpica Española, que se ha celebrado esta semana en el campus de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico).

Blanco ha elogiado la "perfecta organización" del evento y se ha referido a la directora del Centro de Estudios Olímpicos de Uneatlántico, la campeona olímpica de salto de altura en Rio 2016, Ruth Beitia.

El dirigente del COE ha pedido a los estudiantes presentes que "no solo vean en ella a una campeona olímpica, sino que se den cuenta de los valores que les transmitirá, ya que no hay palabras para expresar lo que Ruth le ha dado al deporte español y a España".

En la misma línea se ha referido al también medallista olímpico cántabro Jan Abascal, que estaba presente en la sala, para indicar que "él y Ruth no solo son campeones olímpicos, sino también campeones del juego limpio".

"Yo no he visto nunca a un verdadero campeón que no tenga valores y no conozca lo que significa el esfuerzo y el trabajo, por ello espero que sean inspiradores para vosotros", ha añadido Blanco.

Por su parte, Ruth Beitia ha expresado el orgullo que ha sentido al izar la bandera olímpica en el campus y la satisfacción le proporcionará "verla cada vez que acuda a impartir clase".