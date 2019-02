El actor Miguel Ángel Muñoz dice que "los proyectos en español están de moda"

Miami , 22 feb .- "Los proyectos en español están de moda y eso es una grandísima noticia para todos", afirma el actor español Miguel Ángel Muñoz, protagonista de la serie "Presunto Culpable", que podrá verse próximamente en Estados Unidos y América Latina.

El actor madrileño, que cuenta con más de 20 años de carrera en el cine y la televisión y además es cantante, habló con Efe en Miami, donde ha promocionado "Presunto culpable", un "thriller" ambientado en el País Vasco que llegará pronto a Amazon Prime Video.

Además asistió a la gala de los Premios Lo Nuestro de la música latina, por cuya alfombra roja paseó este jueves.

Muñoz, de 35 años, dice que tiene la sensación de haber madurado "tanto a nivel personal como profesional" y que, ahora, está preparado para interpretar muchos más papeles que antes.

"No es necesario haber matado a alguien para hacer de asesino, pero si has reído, te has ilusionado o si has vivido alguna tragedia, eso se queda en tu interior y, a la hora de interpretar, es lo que sacas de dentro para ponérselo a tus personajes", afirma.

El famoso "Rober" de la serie "Un paso adelante" acaba de terminar el rodaje de la precuela del filme de 1981 "El Crack", con José Luis Garci, el mismo que dirigió el original, algo que, para él, "ha sido un sueño hecho realidad".

La película, ambientada en 1975, se ha filmado "en blanco y negro, con un vestuario y una historia de la época".

El actor dará vida al personaje de "El Moro", que en los años ochenta fue interpretado por Miguel Rellán.

En esa ocasión, aparecerá en la gran pantalla con un aspecto físico diferente -tuvo que dejarse el pelo mucho más largo y ponerse una prótesis en la nariz- ya que, según dice, el director quería "darle una vuelta de tuerca más" a la trama.

El actor se mostró "muy feliz" por el éxito de algunas series españolas como "Élite" o "La Casa de Papel", que han tenido una exposición internacional a través de Netflix y ha sacado a relucir una nueva generación de actores, y confió en que "Presunto culpable" siga sus pasos.

"En la vida influye el talento, el trabajo y la suerte, y que esos proyectos viajen tanto y con unas cifras tan impresionantes es algo por lo que estar satisfecho en la industria", apostilló confiado en que "ojalá haya más proyectos así".

Muñoz se mostró "muy contento" y "orgulloso" de que "Presunto culpable" haya "atraído la atención del mercado americano" y confió en que tenga "tanto éxito como en España".

Esta producción audiovisual de Atresmedia, que mezcla el suspense y el misterio con una trama romántica, se llevó a cabo en la Reserva Natural de Urdaibai, en San Juan de Gaztelugatxe (País Vasco), y destaca por la fotografía de Jon Incháustegui, ganador del premio Goya por "La Sombra de la Ley".

"Las condiciones tan bruscas, ariscas y especiales hacían que allí donde pusiésemos la cámara mereciera la pena", afirmó el madrileño de 35 años.

"Teníamos que estar listos muy temprano para agarrar esa niebla que solo se da desde las seis hasta las ocho de la mañana", agregó.

Miguel Ángel Muñoz empezó su carrera artística a los 10 años en "El Palomo Cojo" (1995), de Jaime de Armiñán, pero la fama no le llegó hasta el 2002 cuando protagonizó junto a Beatriz Luengo, Pablo Puyol y Mónica Cruz "Un paso adelante", una serie que se convirtió en un fenómeno juvenil en muchos países, entre ellos España, Venezuela, Francia o Italia.