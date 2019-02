Víctor Manuel: "El disco ha pasado a mejor vida, nos tenemos que acostumbrar"

Sevilla, 21 feb (EFE).- El cantante Víctor Manuel ha asegurado hoy que la música evoluciona hacia un futuro en el que no existirá el soporte físico, de modo que ?el disco ha pasado a mejor vida, y nos tenemos que acostumbrar?.

Durante una entrevista con Efe en Sevilla, donde el próximo 16 de marzo presentará en concierto su nuevo trabajo "Casi Nada está en su sitio" en el Cartuja Center CITE, el cantante asturiano ha comentado que ?aunque hay gente que quiere tener el disco en la mano, el soporte físico, en general, la forma de escuchar es online?.

?Es algo que ha evolucionado hasta el punto de que la gente lo tiene a mano, lo puede escuchar en cualquier momento?, ha dicho, citando que, además, ?los cantantes podemos catar qué quiere la gente, se pueden lanzar canciones como prueba, y es algo nuevo que poco a poco se está imponiendo?.

En ese sentido, ha reflexionado sobre su último trabajo, que le ha supuesto entrar en un estudio de grabación diez años después, explicando que "en general, hacía tiempo que no me decían que hacía un disco bueno, y este tiene buenas canciones, es completo, tenía ganas de hacer algo así?, además de que ?hacía mucho que no editaba un disco en solitario?.

Ha reflexionado también sobre la versatilidad de este trabajo, ya que incluye canciones que hablan sobre temas muy variados y tienen diversos estilos dentro de la forma de trabajar del cantante asturiano, explicando que ?siempre quiero hacer discos versátiles, que quepan dentro muchas cosas, y creo que con este disco lo he conseguido?.

Además, ha dicho que una carrera tan prolífica como la suya ?si tiene un secreto es que uno aguanta por el repertorio, porque si tienes buenas canciones, las canciones te sujetan muchos años, y te permiten hacer giras?.

?Es verdad que la gente prefiere escuchar las canciones antiguas antes que las nuevas, aunque si cuelas algunas nuevas la gente se engancha, pero en mi concierto, el 80 % de las canciones son antiguas, y el 20 % es un repertorio nuevo?.

Ha reflexionado sobre su canción ?Digo España?, un recorrido por todo el territorio nacional de su mano, que ha considerado ideal para estos tiempos, ?en los que tiene uno la sensación de que hay demasiados tirones por todos los sitios?.

La canción ha nacido 37 años después de crear "España, camisa blanca de mi esperanza", un tema que ?entonces era la esperanza de un futuro en color más que en blanco y negro, pero ahora parece que hay enfermedades de nuevos ricos y pedimos la luna, pero no esta al alcance de nuestra mano?.

Para Víctor Manuel, ?España es un país cruzado por diferentes comunidades y que está condenado a entenderse?.