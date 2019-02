Valls avisa de pactos con Vox o Podemos, "distintas caras del mismo monstruo"

Madrid, 21 feb (EFE).- El candidato a la alcaldía de Barcelona que apoya Cs, Manuel Valls, ha pedido hoy a los líderes de los tres partidos constitucionalistas (PSOE, PP y Cs) que huyan de los extremos y busquen el acuerdo en la "centralidad" y ha advertido de que Vox y Podemos "son distintas caras del mismo monstruo".

En un acto, organizado por el Club Siglo XXI, en el que ha pronunciado la conferencia "Barcelona y el debate de Europa", el también ex primer ministro francés ha insistido en que los tres partidos constitucionalistas no tienen que pactar con Vox "porque no se puede blanquear al nacionalpopulismo, como tampoco a los independentistas".

Y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (En Comú Podem), le ha reprochado que defienda el derecho a decidir, "que no está en la Constitución", y le ha recriminado que sea "la candidata de los top manta y los top pisos. Barcelona no es eso".

"Jamás pactaré con los separatistas, con los populistas o con Vox porque soy coherente y prefiero no ser alcalde que perder mis convicciones" ha remarcado.

Valls, que se presenta el 26 de mayo por la plataforma 'Barcelona Capital Europea', que apoya la formación naranja, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no haber buscado el diálogo en Cataluña con Ciudadanos, que es la primera fuerza, y ha emplazado a los socialistas a escuchar las "voces" de sus expresidentes Felipe González y Alfonso Guerra.

Y en esta falta de diálogo entre los constitucionalistas, el candidato ha recordado la foto de la Transición entre el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, y el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, y se ha preguntado si acaso era más fácil entonces.

"¿Era más fácil hace 40 años que Fraga y Carrillo se hablen que lo hagan Rivera y Sánchez?", ha cuestionado el candidato a la alcaldía que ha pedido a los socialistas que "no desprecien, no insulten y no hablen de las tres derechas", porque "Cs ha hecho mucho por Cataluña" y "el PP que ha gobernado este país durante 15 años".

Valls ha insistido en recordar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "cuando gobierna su responsabilidad es construir puentes" y no pactar con separatistas y populistas y ha apelado a "construir un espacio constitucionalista sólido".

Por ello ha exigido a los tres partidos constitucionalistas "sentido de Estado" porque de no ser así "España pagará muy caro las consecuencias".

"Europa nos mira", ha dicho Valls al tiempo que ha remarcado que populistas e independentistas representan un "gravísimo peligro para la democracia".

Valls ha apostado por trabajar para "echar al supremacismo de Barcelona. No queremos una ciudad de trincheras" y, por eso, ha dicho esta campaña electoral "es muy importante".

También ha avanzado que será el alcalde del "bilingüismo" porque para él las lenguas "no son trincheras sino riqueza cultural".

Y el 26 de mayo, ha añadido, "Barcelona elige entre ser la ciudad de la tolerancia o la capital del populismo".