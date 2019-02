Ana Torroja: Lo que está pasando con la música urbana es similar a la Movida

México, 21 feb (EFE).- La cantante Ana Torroja reapareció el pasado 15 de febrero en el panorama musical actual con "Llama", un tema producido por músicos procedentes de la música urbana, la cual comparó con la Movida pero en forma de "pinceladas".

"La Movida fue revolucionaria y es un poco lo que está pasando ahora con la música urbana: se está creando otro concepto musical aunque hoy por hoy son como pinceladas", explicó Torroja en entrevista a Efe en Ciudad de México, donde reside.

Se mostró optimista con el panorama musical actual por la desaparición del miedo "a lanzar algo nuevo o distinto por parte de las disqueras".

Reconoce que la Movida, el movimiento contracultural surgido durante los primeros años de transición a la democracia en España, tuvo mucha más carga cultural y social después de décadas de dictadura.

"Para España fue un momento de explosión creativa; por fin había libertad para crear", expuso Torroja.

Más allá de comparaciones, la cantante se muestra muy feliz de que, tras "muchos años de bloqueo en el que o hacías algo comercial o no tenías ninguna posibilidad", por fin haya espacio para quien haga algo sorprendente y único.

"Creo que hay una apertura mental a la hora de sacar música. Es enriquecedor para los músicos y también para la cultura y la sociedad en general", abundó.

Y este es el caso de los productores de su nuevo sencillo, "Llama": Alizz, conocido por su trabajo con el inclasificable artista C. Tangana, y El Guincho, que produjo del último disco de la cantante de flamenco fusión Rosalía.

"Ellos se acercaron a mí porque querían trabajar con una voz del pop español. Yo estaba buscando qué hacer y nos encontramos en el camino. Ha sido un regalo", confesó la artista (Madrid, 1959).

En el momento en que surgió la colaboración, no tenía claro qué hacer; solo sabía que quería "como siempre" hacer algo diferente, y para ello fueron adecuadas estas dos personas procedentes de lo urbano.

"Ha sigo un regalo realmente trabajar con gente de lo 'underground' que no tiene miedo, que arriesga, que son auténticos, que no piensan en las modas", expresó.

La que fiera vocalista de Mecano, protagonista en escenarios de todo el mundo en las décadas de 1980 y 1990, no publicaba música desde "Conexión", en 2016, y actualmente está preparando un trabajo con ocho temas "por ahora".

En "Llama", con un pegadizo estribillo que dice "Tú y tú y tú y tú" y una clara base electrónica, la cantante conecta con sus inicios a la vez que rompe con todo lo que había hecho hasta ahora.

Hace más de 30 años empezó a adentrarse en la música electrónica con los hermanos Nacho y José María Cano, pero ahora, aseguró, es una vuelta a sus "orígenes pero actualizada y traída a lo nuevo".

"Ahora la tecnología permite cosas que antes no se podían hacer", sostuvo.

A pesar de esto, la artista contó que "intencionadamente" no hay nada de la Ana Torroja de "Hoy no me puedo levantar" en "Llama"; únicamente el sello personal, que vieron claramente los productores y ella en el estudio sobre todo en el estribillo de la canción.

Además, la artista se ha ido convirtiendo en una mujer con mucha experiencia y presencia, y no solo gracias a los años, sino más bien por "el trabajo".

"Para mí todo fue nuevo desde el principio. Yo no lo elegí, me llegó. Tuve que ir descubriendo y había inseguridad y desconocimiento. Ahora no es que lo sepa todo pero sé muchas cosas", detalló.

La cantante, de 59 años, reside en México y desde que pisó el país por primera vez hace más de 30 años sintió que "te abre su casa con generosidad de verdad, sin pedir nada a cambio".

En la capital se siente cómoda y aun más, ya que, según dijo, desde el principio no notó que la tratasen como a una extranjera, sino como a una ciudadana más.

En México es capaz de encontrar motivaciones, más allá de lo obvio, la música, para estar ilusionada y sorprender.

"La ilusión es el motor. Queda Ana Torroja para rato si se mantiene la ilusión", concluyó.