Tensión en el PDeCAT por la estrategia de la Crida ante los comicios del 28A

Barcelona, 21 feb (EFE).- La estrategia de la Crida Nacional per la República de cara a las elecciones generales del 28 de abril está generando tensión en las filas del PDeCAT, cuya dirección ejecutiva decidió mayoritariamente, este pasado lunes, negarse a ceder la batuta en la confección de las candidaturas y del programa.

La Crida, el movimiento impulsado por Jordi Sànchez, Carles Puigdemont y Quim Torra y que agrupa al grueso de independientes y miembros del PDeCAT en el grupo de JxCat en el Parlament, celebró en enero su congreso constituyente, activándose de entrada como asociación, si bien ya figura en el registro de partidos políticos.

Aunque la intención era funcionar aparentemente como asociación en los primeros meses para no colisionar con el PDeCAT, el anuncio del 28A está acelerando los acontecimientos y elevando la tensión con los demócratas, según las diversas fuentes consultadas por Efe.

La Crida ha lanzado un manifiesto que propone una "candidatura de unidad nacional" soberanista para las generales, y su secretario general, Antoni Morral, ha intensificado sus contactos para sondear la viabilidad de esta lista unitaria, que es prácticamente nula.

Fuentes de la Crida dan por hecho que ERC no se sumará, por lo que el llamamiento unitario puede limitarse a una fórmula similar a la de JxCat, que se presentó el 21D al Parlament con multitud de independientes, apoyándose en los derechos electorales del PDeCAT.

Según las fuentes consultadas, a la cúpula del PDeCAT ya le ha sido propuesto, con el aval de Puigdemont, un esquema que pasaría por emplear el formato de JxCat en las tres convocatorias a la vista: generales el 28A, municipales y europeas el 26 de mayo.

Fuentes de la Crida remarcan que la fórmula debe inspirarse en la de las elecciones del 21D y no quieren un "lavado de cara" del PDeCAT, es decir, una lista con las siglas de JxCat, bajo control demócrata y con la incorporación "cosmética" de independientes.

Este esquema, que Puigdemont y su entorno quieren dejar resuelto con urgencia, fue objeto de discusión en la reunión que celebró el pasado lunes la dirección del PDeCAT, que preside David Bonvehí.

Una mayoría amplia de dirigentes presentes en la reunión, según las diversas fuentes consultadas, alzó la voz para oponerse a un proceso electoral en el que el PDeCAT se vea de nuevo marginado -ya ha asumido un papel secundario en el Parlament y el Govern- y ceda el control de la lista al espacio que ahora representa la Crida.

Este bloque mayoritario se plantó ante cualquier intento de "colonizar" sus derechos electorales y defendió que el PDeCAT lidere la confección de las listas, abriéndose a incorporar a perfiles de otros espacios pero sin quedar a merced de estrategias ajenas.

El actual portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cara visible de los moderados, sopesa presentarse a las primarias de su partido para encabezar la candidatura, aunque está pendiente de cómo se resuelve el debate sobre la fórmula electoral para el 28A.

En la Crida, según las fuentes consultadas, unos apuestan por situar como número uno a un preso juzgado por el 1-O, mientras otros prefieren a un cabeza de lista en libertad, como Eduard Pujol.

En el PDeCAT, la controversia no sólo gira en torno al "quién" -es decir, a la posibilidad de que los candidatos independientes copen las primeras posiciones y releguen a los demócratas-, sino también al "qué", a la estrategia política a seguir en Madrid.

Los sectores más pragmáticos del PDeCAT defienden ir a Madrid a "hacer política" e intentar ser decisivos, incluso invistiendo a Pedro Sánchez, y rechazan "maximalismos" que impliquen utilizar los escaños que se consigan el 28A para bloquear las Cortes con un "no a todo", mientras que desde la Crida, señalan las fuentes consultadas, no se cierran a investir a Sánchez, pero "no a cambio de nada".

Los moderados del partido chocaron el lunes con la postura que defienden otras voces de la dirección, más alineadas con la Crida, como la alcaldesa de La Garriga (Barcelona), Meritxell Budó, o la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, en quien su sector confía que se presente a las primarias para ocupar el primer puesto que corresponda al partido en la futura candidatura al 28A.

El grueso de la dirección, no obstante, se mostró favorable a que el PDeCAT lidere su candidatura y se abra, en todo caso, a hablar con otros actores -la Crida o los independientes de JxCat- para hacerla más transversal, pero sin situarlos en pie de igualdad.

Esta postura acotó el terreno a Bonvehí, para ir a escuchar -no a negociar- en las conversaciones que mantiene estos días.

También el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha intensificado sus gestiones en busca de una solución.

El fantasma de una fractura en el PDeCAT -una división entre el ala pragmática y la más alineada con la Crida que generó fricciones ya en el debate sobre la tramitación de los presupuestos estatales- vuelve a planear y los diversos dirigentes consultados no descartan que pueda precipitarse antes del 28A.

Diversas fuentes de la Crida confían en que se llegue a un acuerdo, si bien tampoco descartan "sorpresas" si el PDeCAT se cierra a asumir el "espíritu" de la candidatura de JxCat del 21D.

En el hipotético caso de no acuerdo, el independentismo podría concurrir al 28A aún más dividido, con ERC, un PDeCAT con discurso moderado y una lista promovida por la Crida si así lo decidiesen sus asociados en una consulta interna que aún no tiene pregunta definida porque está pendiente de cómo culminan las negociaciones.