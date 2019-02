Sànchez:No hay democracia sin ley, pero la ley no puede ahogar la democracia

Madrid, 21 feb (EFE).- El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha admitido hoy que "no hay democracia sin ley", pero ha advertido de que "lo que no puede haber es una ley que ahogue a la democracia para no permitir una evolución de derechos ciudadanos".

Sànchez, que ha declarado en el juicio del procès, en el que se le acusa de un delito de rebelión, ha pronunciado estas palabras el día después de que Felipe VI manifestara que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues, sin el respeto a las leyes, no existe ni convivencia ni democracia.

El exdirigente de ANC y actual diputado ha negado que Cataluña esté fracturada, pero ha insistido en la necesidad de que las instituciones públicas revisen las normas y derechos, como el de la autodeterminación.

"Que no lo recoja la Constitución no quiere decir que sea inconstitucional", ha zanjado.