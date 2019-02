Repsol: Los nuevos objetivos de reducción de CO2 perjudican a la industria

Bilbao, 21 feb (EFECOM).- El presidente de Repsol, Antonio Bufrau, ha criticado hoy los nuevos objetivos de reducción de CO2 anunciados por el Gobierno porque van a perjudicar la competitividad de la industria española.

Bufrau ha intervenido este jueves en Bilbao en el Congreso de Movilidad Sostenible, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentara la futura ley del cambio climático y animara a la industria a apostar por el coche eléctrico.

Actualmente, ha detallado Bufrau, España emite 340 millones de toneladas equivalentes de CO2. "Europa nos pide reducir 55 millones para 2030. Se puede y se debe hacer", ha agregado, pero ayer el Gobierno ha dicho que los objetivos de España para la descarbonización "son el doble de lo que pide Europa".

"Nosotros (en España), no 55, nosotros 120 (millones de toneladas) de reducción; son el 30 por ciento de las emisiones de este año", ha precisado.

¿Y esto cómo lo vamos a hacer y para qué? porque es una gotita de agua en el planeta mundo. Cuando un gobernante me dice que haga algo, le digo cómo. No he visto una alternativa para que dentro de 10 años podamos reducir un 30 por ciento las emisiones", ha reprochado Brufau.

"Les puedo decir las consecuencias: el coste de hacerlo va a perjudicar la competitividad de la industria española", ha subrayado.

"Vivimos momentos de agitación, lamentablemente muchos políticos hablan y no saben muy bien las consecuencias de lo que hablan; hay un debate sobre la transición energética, y hay que entender qué nos jugamos nosotros", ha insistido.

"Es cierto que el planeta se está calentando y hay que reducir los gases de efecto invernadero, pero es evidente que este problema va por barrios, y China es el gran contaminante. Europa supone el 9 ciento de las emisiones del planeta, y España, el 1 por ciento del planeta, y mañana este porcentaje será menor".

"Se calcula que el 70 por ciento de las baterías para el coche eléctrico se van a producir en China, y allí, el 70 por ciento del parque de electricidad para producir esas baterías vendrá del carbón". Por tanto, en el futuro el porcentaje de emisiones que representa España será aún menor.

Bufrau se ha unido a los que defienden que la mejor medida a corto plazo es renovar el parque automovilístico e incentivarlo: "La población española tiene un vehículo que gasta y contamina más -la edad media supera los 12 años-. Está en nuestras manos cambiar esta tendencia antes de hablar de otras cosas cuya tecnología hoy no está madura".

Para Bufrau, el Gobierno vasco, que va poner en marcha un plan Renove con ayudas para todos los motores, "es un ejemplo de cómo se hacen las cosas".

"Seamos realistas y pragmáticos. No neguemos nuestra responsabilidad, aunque sea el 1 por ciento, pero seamos el guardián de que otros hagan lo mismo", ha concluido.

En el mismo congreso, el director de la fábrica de Mercedes Benz en Vitoria, Emilio Titos, se ha mostrado "totalmente de acuerdo con Antonio (Brufau)".

"Hoy tenemos en Europa el liderazgo tecnológico de los motores de combustión, hoy emiten el 10 por ciento que hace diez años. Estamos haciendo los deberes. Veo recorrido en el motor de combustión", ha subrayado Titos.

Además, ha advertido: "No podemos fabricar (los vehículos) con las nuevas tecnologías al mismo precio, será mayor".

En el debate, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha opinado que en el futuro habrá "zonas de las ciudades en las que el coche no tenga cabida, como ya ocurre ahora en los cascos históricos".