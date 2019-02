Presidente de Chile niega haber politizado las relaciones exteriores

Santiago de Chile, 21 feb (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, negó hoy haber politizado las relaciones exteriores de su país, como afirmaron hace un par de días un grupo de excancilleres y ministros de Gobiernos anteriores.

"Este presidente nunca ha politizado las relaciones exteriores", subrayó Piñera a los periodistas en la región de La Araucanía, que visitó este jueves, en vísperas de su anunciado viaje a la frontera de Colombia y Venezuela, para respaldar la entrega de ayuda humanitaria al país caribeño por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro.

"De hecho, durante el Gobierno anterior (2014-2018), a pesar que pudimos haber tenido discrepancias con la conducción de la expresidenta (Michelle) Bachelet, siempre apoyamos la política exterior chilena", añadió el mandatario conservador.

Hace un par de días varios dirigentes opositores, entre ellos el excanciller y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, acusaron a Piñera de "instrumentalizar" la política exterior del país con fines internos.

En alusión a la línea asumida por Piñera en la crisis venezolana, de apoyo al autoproclamado presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, los exministros sostuvieron en una declaración pública que ello "rompe una tradición chilena" en política internacional.

Sobre esa base, exhortaron al Ejecutivo a "rectificar" su política exterior, que en opinión de los firmantes de la nota, "no puede continuar al servicio de intereses políticos domésticos".

"Es primera vez que un grupo de personas introduce la crítica política interna para afectar una trayectoria de coherencia y de consistencia en la política exterior chilena", comentó hoy Sebastián Piñera respecto de esa declaración.

El viaje del presidente a Cúcuta fue también defendido hoy por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien afirmó ante los periodistas que Piñera "ha sido muy claro en señalar que parte fundamental de la política exterior de Chile ha sido el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la libertad en cualquier lugar y en cualquier circunstancia; por consiguiente, en cualquier país".

Añadió que el mandatario "está dando cumplimiento a un compromiso fundamental del Estado de Chile, en este caso, con Venezuela", donde, dijo, se ha "podido ver y apreciar que no hay democracia, que no hay libertad, que no se respetan los derechos humanos y se vive una verdadera y muy profunda crisis humanitaria".

Durante su visita a La Araucanía, una de las regiones afectadas por incendios forestales en el actual verano (austral), Piñera se reunió con damnificados, gremios patronales y autoridades locales y coincidió con versiones que atribuyen intencionalidad en el origen de algunos siniestros y apuntado a comuneros mapuches como supuestos autores.

Con gran parte de la zona declarada en estado de excepción constitucional por los incendios, con militares a cargo de la seguridad, Piñera afirmó que aún se debe restablecer en la zona el Estado de Derecho, la paz, el orden y la tranquilidad ciudadana.

Ello, "para poder avanzar en esta difícil lucha contra lo que es la violencia, el terrorismo, porque en la región de La Araucanía sí hay terrorismo y los que lo quieran negar están tratando de tapar el sol con un dedo", sostuvo.