Óscar Rodríguez: "Zidane y Solari son entrenadores muy parecidos"

Leganés , 20 feb .- Óscar Rodríguez se ha convertido en uno de los futbolistas revelación de LaLiga Santander gracias a sus actuaciones en el Leganés, club al que llegó el pasado verano procedente del Real Madrid.

El joven talento blanco ha sido uno de los que más ha destacado en las inferiores durante las últimas campañas y conoce como pocos la casa tras pasar por diversas categorías hasta llegar finalmente al Castilla.

En el filial trabajó a las órdenes de Santiago Solari pero también sabe lo que es ser entrenado por el técnico francés Zinedine Zidane, quien se lo llevó por ejemplo a una gira veraniega con diecinueve años en la que marcó un golazo ante el Manchester City.

"Son entrenadores muy parecidos, los dos tienen las ideas muy claras. Son entrenadores que dejan muy libres a los jugadores y la verdad es que se nota en el campo", explica en declaraciones a la agencia EFE.

Uno, Zidane, ya se marchó. El otro está ahora al frente de la primera plantilla tras la salida de Julen Lopetegui. Del argentino comenta: "La verdad es que tiene las ideas muy claras, sabe llevar muy bien el equipo. Está muy bien con el Real Madrid".

Pese a que le conoce, y bien, el centrocampista no sabe si eso puede suponer un plus de cara a una posible vuelta al Real Madrid la próxima temporada: "Eso no se sabe. Le he tenido dos años pero eso ya dependerá de cómo lo haga yo y cómo lo vea él. Intentaremos ver qué tal sale".

Mientras, Rodríguez no oculta su sueño de vestir de blanco con el primer equipo: "Sigo mi día a día. Ahora mismo estoy en el Leganés y nunca se sabe. Lucho por mejorar lo máximo posible y llegar a lo más alto. La idea sería llegar al Real Madrid".

El talaverano tiene asimismo buenas palabras hacia José María Gutiérrez 'Guti', quien sonó para el banquillo madridista y actualmente se encuentra trabajando en el Besiktas turco. Por él fue dirigido en un plantel juvenil de gran fama tras ganar este un triplete compuesto de Copa del Rey, Liga y Copa de Campeones.

"Guti es un entrenador que me encanta. Yo le he tenido y me encantó cómo hacía todo, los consejos que nos daba y demás. Puede llegar al primer equipo del Real Madrid", indica en relación a su figura.

En aquella plantilla, donde él llamaba la atención en otras cosas por sus golazos de falta, compartía vestuario con el marroquí Achraf Hakimi y los dos han sido 'como uña y carne': "Era un equipo muy unido, nos llevábamos todos muy bien. Eso, dentro del campo, se nota mucho".

Más adelante a quien conocería, ya en el filial, sería a Sergio Reguilón. Si bien no oculta su admiración por el brasileño Marcelo, ve interesante el duelo que mantienen uno y otro en el lateral izquierdo: "Reguilón es un gran jugador. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Ahí ya depende del entrenador. Reguilón está haciendo un gran trabajo y lo está mereciendo".

"Creo que los dos lo están haciendo muy bien pongan a quien pongan y depende del técnico, que decide poner a uno. Solo puede jugar uno de los dos. Irá cambiando y ponga al que ponga lo hará bien", manifiesta.

Independientemente de quién juegue, Óscar cree que los blancos pueden aún aspirar a todo: "El Real Madrid está al alto nivel, está claro que está para luchar por todo. Así va a hacer. Al principio parecía que al equipo le costaba arrancar pero ahora le veo muy bien. Pueden conseguir todo".

Asimismo analiza la situación de otro joven con proyección como es el guardameta ucraniano Andriy Lunin. Los dos defienden ahora los intereses del Leganés si bien este último goza de menos continuidad debido a la presencia habitual en el once de Iván Cuéllar.

"Lunin un portero que trabaja todos los días, se queda a entrenar él solo y todo porque dice que le viene muy bien mentalmente. Estoy muy contento con él. Le veo un chico joven y va a aprender mucho. Es un grandísimo portero, tiene mucho futuro por delante. De cara al futuro se va a ver", opina.