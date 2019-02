Los nueve 'dardos' de la presidenta de las Cortes de CyL al candidato del PP

Valladolid, 21 feb (EFE).- La hasta ahora presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha decidido abandonar su cargo y el PP con una serie de 'dardos' dirigidos al actual candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

1.- "No se puede trabajar sin convicción, sin ilusión, sin creer en el proyecto ni en quien lo dirige en este momento, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo".

2.- "En el proceso de renovación en Castilla y León me pidió ayuda y se la di. Ahora sé que lo único que pretendía era que yo no me presentara a ese proceso de renovación".

3.- "Estoy convencida de que no seré la única que se ve abocada a irse del Partido Popular en Castilla y León, habrá más personas que lo harán".

4.- "Se ha incumplido la palabra dada, los compromisos adquiridos conmigo, la confianza que yo había ofrecido a este proyecto quedó rota desde hace mucho tiempo".

5.- "Creí que Mañueco podía dirigir el Partido Popular de Castilla y León y tener un buen proyecto, pero me equivoqué".

6.- "He podido comprobar que este proyecto del Partido Popular para Castilla y León carece de ambición y no tiene contenido"

7.- "No puedo creer en quien no tiene palabra y no tiene ambición, por eso me bajo de este proyecto. No quiero ni puedo seguir en él".

8.- "Soy una persona coherente, quiero cumplir los compromisos adquiridos y eso no es posible cuando quien está al frente de este proyecto no le importa incumplirlos".

9.- "Yo me he dedicado a trabajar y la dirección de mi partido a alentar campañas de difamación contra mi".