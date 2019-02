Nicole Kidman se transmuta en una irreconocible policía en busca de venganza

Madrid, 21 feb (EFE).- Agente de policía torturado y alcohólico, vive para el trabajo, su vida personal es un desastre y busca saldar cuentas con su pasado. Es un prototipo de personaje en Hollywood, pero la directora Karyn Kusama le ha dado una vuelta de género con la ayuda de una irreconocible Nicole Kidman en ?Destroyer?.

La despampanante actriz australiana se transforma por completo en este thriller policíaco que llega el viernes a los cines: su rostro, ojeroso y castigado; su cuerpo, pesado; sus movimientos, renqueantes, violentos.

Kusama admite que la ganadora de un Óscar por "Las horas" no era la primera opción en su cabeza para el papel, pero ahora no puede imaginar a otra.

?Leyó el guion antes de que yo pensara en ella y le encantó, tuvo una reacción muy emocional al personaje y una vez que empezamos a hablar me di cuenta de que era perfecta?, explica la directora a Efe. Kidman conectaba con el sentimiento de vergüenza y de culpa que es clave en el personaje y "cómo esas cosas pueden endurecerte y hacer de ti una persona más amarga?.

Kusama se dio a conocer en 2000 con una opera prima, ?Girlfight?, que dejaba claras sus intenciones. Protagonizada por una entonces desconocida Michelle Rodríguez, la historia se centraba en una adolescente con problemas que decide canalizar su rabia a través del boxeo. Se llevó el Gran Premio del Jurado en Sundance.

Sin embargo, las cosas se torcieron con sus dos siguientes trabajos y se vio apartada de la industria durante un tiempo hasta que reapareció en 2015 con ?The invitation?, un filme modesto de presupuesto que salió vencedor de Sitges.

Dice que en "Destroyer" no se trataba tanto de romper estereotipos como de hacer una película que a ella le gustaría ver como espectadora. La culpa y la falta de oportunidades de las clases bajas son algunos de los temas que subyacen a la trama, aunque cree que por encima de todo está el de la responsabilidad.

"Vivimos en una época en la que parece muy difícil que nuestros líderes políticos digan 'me he confundido, he cometido un error'; por eso era importante para mi contar esta historia sobre una persona que decide rendir cuentas consigo misma y su pasado", subraya.

Todo eso ambientado en una ciudad de Los Ángeles extremadamente dura y oscura, alejada de idealismos.

"Queríamos dibujar un L.A. más cercano a la verdad, la idea de Beverly Hills, Rodeo Drive y Hollywood es solo un trozo muy pequeño", apunta Kusama, "Los Ángeles es una ciudad muy rica culturalmente, diversa, pero también complicada, hay muchas tensiones y sobre todo una enorme disparidad entre ricos y pobres".

Sobre el trabajo con Kidman y su asombrosa transformación, cuenta que le enviaba a la actriz vídeos de internet de coyotes. Coyotes corriendo salvajes, coyotes heridos cojeando o como poderosos líderes de manada. "Creo que ver a esos animales le ayudó a entender la dimensión física y el movimiento de su personaje", dice.

Más allá de que una película como ésta contribuya a alimentar la cuota de personajes femeninos alejados de los tópicos que tímidamente comienza a abrirse paso en Hollywood, para Kusuma lo importante es que esta era la historia que quería contar.

"Espero que la gente vea que cuando haces personajes de mujeres complicados expandes la noción de humanidad y la imaginación sobre qué tipo de personajes pueden ocupar una historia", concluye.