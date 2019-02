Meliá abre su séptimo hotel en la capital francesa

Palma, 21 feb (EFE).- Meliá Hotels International ha anunciado este jueves la apertura en París de su primer hotel de la marca Innside, que se convierte en el séptimo de la cadena en la capital francesa.

El hotel Innside Charles De Gaulle, con 266 habitaciones y diez apartamentos del tipo "loft", está ubicado junto al aeropuerto internacional de París.

Meliá desarrolla un plan de expansión internacional de su marca Innside que contempla la apertura de otros 17 hoteles en Asia, Oriente Medio y Europa.

Recientemente, a la marca Innside se han incorporado en Europa un nuevo hotel en Praga y otro en Luxemburgo. El hotel Innside Luxembourg se ubicará en Cloche D?Or, el nuevo distrito urbano de la ciudad. En el centro histórico de Praga, el Innside Prague Old Town tiene previsto abrir sus puertas en marzo, por lo que será el primer hotel de la compañía en la República Checa.

Meliá Hotels Internacional, con sede central en Palma de Mallorca, cuenta con unos 390 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol Hotels & Resorts y Tryp by Wyndham.