López Obrador esgrime logros del combate al robo de combustible en México

México, 21 feb (EFECOM).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estimó este jueves que Petróleos Mexicanos (Pemex) dejará de perder alrededor de 50.000 millones de pesos (unos 2.292 millones de euros) por el combate al robo de combustible, que ha dado buenos resultados sin lograr acabar con el ilícito.

"No se ha erradicado por completo el robo de combustible. Todavía siguen habiendo tomas clandestinas y seguimos con el operativo. Se va a continuar. No vamos a distraernos y no vamos a descuidarnos. Vamos a mantener todo el plan", apuntó el mandatario desde el Palacio Nacional.

Este 21 de febrero se cumplen dos meses desde que el Gobierno de López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre, inició la lucha frontal al robo de combustible reforzando la seguridad en los oleductos y cambiando el modelo de suministro de Pemex a las estaciones de servicio.

El cierre de oleductos y el transporte por pipa (camión cisterna) generó problemas de desabastecimiento en muchos estados del país, desembocando en compras de pánico.

"Hubo resistencias y sabotajes, pero ya hay combustible en todo el país. Pasamos momentos difíciles", apuntó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que agradeció a la gente por portarse "bien" y apoyar el plan, que ya ha dado sus frutos.

De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas de Pemex por robo alcanzaron los 65.000 millones de pesos (unos 2.980 millones de euros) en 2018.

"Se logró disminuir considerablemente el robo de combustible. Si seguimos como vamos, podemos ahorrar cerca de 50.000 millones de pesos (2.292 millones de euros). Dinero que es del pueblo, y va a regresar a la gente", concluyó.

El director general de Pemex, Octavio Romero, informó de que el robo pasó de 56.000 barriles diarios en promedio de 2018 a unos 8.000 barriles diarios en febrero.

Destacó que en la mayoría de estados donde se padecía escasez se regresó "casi a la normalidad".

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó de que los más de 8.000 efectivos desplegados en oleoductos y carreteras lograron localizar 1.260 tomas clandestinas, incautar 689 vehículos y casi 2.000 contenedores.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, explicó que hay 4.000 marinos vigilando ductos. Hasta la fecha, se han inspeccionado 137.000 personas, cinco embarcaciones y 23.000 vehículos.

En resumen, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, enumeró que derivado de las operaciones de Marina, Defensa y Policía Federal hay 175 personas detenidas, se decomisaron 1.411 vehículos, 7,8 millones de litros y más de 1 millón de litros de gas LP.

Finalmente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, explicó que se bloquearon las cuentas de 226 personas y se congelaron así 925 millones de pesos (42,4 millones de euros) y más de 738.000 dólares.

El Gobierno de México anunció el pasado viernes una serie de medidas extraordinarias de apoyo a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que, sumadas al ahorro esperado por el combate al robo de combustible, representan un beneficio previsto de 107.000 millones de pesos (4.905 millones de euros) este año.