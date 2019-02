Laso: "Para mí, la última jugada no es un error humano"

Madrid, 21 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, fue claro al exponer su opinión sobre la última jugada de la final de la Copa del Rey, que significó el triunfo del Barcelona, al afirmar que para él, "la última jugada no es un error humano".

El entrenador del Real Madrid explicó, en una rueda de prensa especialmente concurrida, que no admitiría preguntas después de su comentario sobre el desenlace de la final.

"El vestuario está bien. Sobre la última jugada hay muy poco que decir. Fue lo único que he dicho en la rueda de prensa postpartido, algo que todo el mundo tiene claro y que no admite ninguna discusión, ninguna. Hasta un niño ha visto la repetición, con lo cual no hace falta que hable mucho. Todos la tenemos clara", dijo Laso.

"Respecto a los errores humanos, algo de lo que se ha hablado mucho, soy el primero que los entiendo, todos los cometemos y es más que aceptable", comentó.

"Me gustaría decir a mis jugadores: 'cada vez que tiréis, meterla', pero pueden fallar. Cuando hablas con un árbitro te dice que puede tener un error, normal. Estaría bueno que no lo aceptara", siguió.

"Si unimos la última jugada a errores humanos, para mí la última jugada no es un error humano, porque se decide una Copa del Rey en una jugada a falta de 1.2 segundos y en una situación en la que no se usan todos los recursos que se ponen en las manos de los árbitros. Además, que yo sepa, no hemos recibido ninguna explicación de este tema", siguió argumentando Laso.

El técnico continuó hablando de los errores humanos.

"Un error humano es cuando un tío pisa una línea y no le pitan fuera, o cuando uno se salta un stop y le da un golpe al coche. A partir de ahí, si hablamos de baloncesto, y llevo 35 años de profesional, el baloncesto es mi vida, mi pasión y tiene un gran atractivo. Lo que no me alegra es que muchos de vosotros (por los periodistas) estéis aquí por el bochorno de la última jugada", comentó.

Sobre las repercusiones de este final, Laso habló de que "una competición que se ve en 120 países y que se decide en una situación así". "Personalmente, creo que no es bueno para el baloncesto. Este nivel de atracción se genera por una situación que nos abochorna un poco a todos".

Por lo que respecta a la postura del club, el entrenador declaró que no tenía "mucho que decir". "Hay un comunicado oficial del club que es bien claro", declaró.

"No voy a contestar nada más de todo esto porque este viernes jugamos contra el Bayern un partido que considero muy importante", finalizó Pablo Laso.