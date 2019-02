Laso: "Nos jugamos la clasificación matemática para playoffs"

Madrid, 21 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, aseguró que el partido siguiente a la Copa del Rey "siempre es complicado" y apuntó como acicate que se juegan "la clasificación matemática para playoffs".

"El siguiente a la Copa siempre es complicado porque vienes de un fin de semana muy intenso en el que hemos jugado tres partidos en menos de 48 horas. Es un partido en el que nos jugamos la clasificación matemática para playoffs", dijo Laso.

El entrenador también habló del estado físico de su plantilla.

"Tenemos algún problemilla, normal. Rudy no se ha entrenado porque tiene una inflamación de un tendón, se ha descartado que sea algo grave y veo difícil que pueda jugar este viernes; Randolph se ha entrenado con cierta precaución, posiblemente por el esfuerzo del fin de semana y Sergi (Llull) sigue entre algodones. Trey (Thompkins) sigue de baja y el resto se ha entrenado bien", informó.

Respecto al Bayern, el entrenador habló mucho y bien de un equipos que "está haciendo una gran Euroliga".

"Tiene grandes jugadores en todas las posiciones. Koponen es un jugador vital para ellos por su capacidad de anotación, tienen jugadores agresivos en el exterior como Dedovic, Lucic, Lo y un juego interior muy polivalente con un jugador que marca mucha diferencia que es Williams, un americano muy potente en la posición de '4', que puede tirar, que penetra, con lo cual esperamos un partido muy difícil", explicó.

Ganar tiene el premio adicional de conseguir la clasificación matemática para los playoffs de la Euroliga.

"Si ganamos y estamos clasificados seria un hito importante por el hecho de estar entre los ocho mejores de Europa tantos años de forma consecutiva. Queda mucho trabajo por delante, no obstante", comentó.

El año pasado en situaciones parecidas con otro final difícil en la Copa del Rey, el equipo reaccionó muy bien.

"Me gustaría volver a ganar la Euroliga y la Liga, es lo primero que se me viene a la cabeza. El año pasado no teníamos la certeza y este año tampoco. Lo que si estoy convencido es que el equipo va a competir cada día. Veo al equipo concentrado", aseguró Laso.

Al técnico se le preguntó por la posibilidad de fichar un base habida cuenta de los problemas que está teniendo Llull.

"Esta es una lesión en el abductor. Le vemos bien y ha tenido muy mala suerte esta temporada con cosas ajenas a la lesión del año pasado. Estamos en el mercado, es obligatorio, y siempre pensamos en mejorar el equipo, pero hoy no vamos a fichar un base. Tanto Sergi, como Facu (Campazzo), Klemen (Prepelic), Melwin (Pantzar) e incluso Fabien (Causeur) pueden ayudar mucho en esa posición y estamos muy contentos con la plantilla que tenemos", finalizó Pablo Laso.