Juez prohíbe a exasesor de Trump investigado hacer comentarios públicos

Washington, 21 feb (EFE).- Un juez federal prohibió hoy a Roger Stone, el exasesor del presidente de EE.UU., Donald Trump, hacer cualquier comentario público sobre su proceso por siete cargos relacionados con la investigación de la llamada trama rusa, por los que se declaró no culpable.

La jueza de la Corte del Distrito de Columbia Amy Berman Jackson decidió ampliar la mordaza limitada ordenada la semana pasada contra Stone después de que en su cuenta de Instagram publicara una fotografía de la magistrada con lo que parecía ser la mira de un arma cerca de su cabeza, según destacaron hoy los medios locales.

La decisión impide que Stone hable en público, conceda entrevistas a medios de comunicación, comente su caso en las redes sociales o se pronuncie indirectamente a través de comunicados hechos en su nombre.

"Hoy, le he dado una segunda oportunidad. Esto no es béisbol, no tiene una tercera oportunidad", dijo la jueza, quien calificó de "hueca" la respuesta de Stone y advirtió de que cualquier violación de esa orden puede ser usada para revocar la fianza de 250.000 dólares que se le impuso.

Stone, de 66 años, se disculpó por su "estupidez" y llamó a la publicación en Instagram un "lapsus momentáneo de juicio", e indicó que la fotografía había sido seleccionada por alguien que trabaja para él.

Los abogados de Stone aseguraron que su cliente no repetiría su error.

"A veces una persona aprende una lección, especialmente cuando una persona no tiene restricciones para hablar, es indefendible", agregó Bruce Rogow, abogado de Stone, con quien la jueza dijo estar de acuerdo.

El pasado 29 de enero, Stone se declaró no culpable ante un tribunal de Washington de siete cargos de falso testimonio, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos en un caso relacionado con la investigación de la llamada trama rusa.

El exasesor había sido detenido días antes en su casa de Fort Lauderdale (Florida) y había quedado en libertad bajo fianza.

Según publicó entonces el periódico The Hill, que citó a una abogada de la oficina del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, letrados de dicha oficina y de la Fiscalía General del país están llevando de forma conjunta este caso.

Mueller investiga los supuestos vínculos entre miembros de la campaña electoral del presidente Trump y Rusia en las elecciones de 2016.