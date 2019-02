Jordi Sànchez: el 20-S no hubo riesgo para nadie, ni asaltos ni violencia

Madrid, 21 feb (EFE).- El expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha reiterado en el juicio del "procés" que en la manifestación del 20-S frente a la Conselleria de Economía no hubo violencia, ni un solo lanzamiento de objetos, ni riesgo para la integridad física de ninguna persona ni ningún intento de asalto a ese edificio.

Sànchez se ha pronunciado en esos términos durante el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza sobre los acontecimientos del 20-S, unos hechos clave para la acusación del delito de rebelión, pues implica el uso de la violencia.

El expresidente de la ANC ha admitido que ese día hubo tensión, pero no "una situación de violencia" frente al edificio y ha insistido en que fue una protesta pacífica. No es solo su opinión, sino también la del teniente de la Guardia Civil que declaró ante la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional y lo que se puede apreciar en las cámaras de seguridad del edificio, ha añadido.

"No hubo ni un lanzamiento de objetos que dañaran no solo a un agente de la Guardia Civil o de los Mossos, sino ni tan solo la puerta", ha subrayado Sànchez, quien ha tachado de "falso" el "relato" de algunos informes y de algunos medios "de que hubo un intento permanente de asalto". "Y la prueba es que no hubo ningún asalto".

Tampoco hubo, ha dicho, ningún intento de que la secretaria judicial saliera por el pasillo de seguridad habilitado, de modo que salió por el tejado porque ella tenía percepción de falta de seguridad, no porque esa percepción fuera real.

"No se crean únicamente mis palabras, visionen por favor las imágenes de este día, donde es perfectamente visible la tranquilidad absoluta que se vive en el hall.

La situación de los coches de la Guardia Civil dañados ha ocupado parte del interrogatorio. Ha admitido que fueron dañados seis (y lo ha condenado), pero ha negado que fuera fruto de un "alzamiento puntual", sino de acciones que se fueron produciendo a lo largo de la jornada.

Cuando el fiscal ha interpretado que aludía a que los hubiera podido dañar la propia Guardia Civil, ha rebatido: "Yo puedo ser independentista pero no idiota. Los guardias civiles no dañaron los vehículos, que no se llegue a afirmaciones que yo no he dicho".

También ha justificado que él y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se subieran a un coche de la Guardia Civil para "insistir" a los "pocos centenares de personas" que se mantenían concentrados a que se fueran, aunque ha reconocido que no pidieron permiso para hacerlo: "Se nos sugirió que nos subiésemos a un sitio donde hubiese visión".

Y también se ha esforzado en negar que él dirigiera un servicio de orden público (materia que compete a la Guardia Civil y a los Mossos), dado que solo colaboró como organizador de la manifestación en aquello que le solicitaron, como organizar el pasillo.

También en organizar otro pasillo para rodear los coches de la Guardia Civil cuando le comunicaron que había armas largas dentro. Una noticia que le generó "una tensión como pocas veces he vivido en ninguna manifestación".

Lo que no ha precisado es si dentro de los coches estaban las armas, a pesar de que el fiscal se lo ha preguntado e insistido.

"Supongo", ha dicho ante la sorpresa del fiscal Zaragoza. "Ningún voluntario de la Asamblea abrió la puerta de un vehículo de la Guardia Civil, ningún miembro de la ANC permitió que nadie accediera al interior", ha añadido. La cuestión es que no se sabía lo que había dentro cuando llegaron los voluntarios ni cuando se fueron.

Según su relato exigió a los responsables de la Guardia Civil y de los Mossos que se encargara de la custodia de los coches y fue en ese momento, de madrugada, cuando se produjo la única carga policial del día.