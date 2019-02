Hinchas del Celtic 'toman' Mestalla en día de sol, alcohol y sucesos aislados

Valencia, 21 feb (EFE).- Miles de seguidores del Celtic de Glasgow han accedido finalmente al estadio de Mestalla para presenciar el duelo de la Liga Europa de su equipo y el Valencia tras un día de sol y mucho alcohol por las calles de la capital valenciana.

Tras la decisión del club valencianista de no abrir este jueves las taquillas para evitar que pudieran comprar entradas de zonas del estadio no acotadas, decenas de ellos se han quedado fuera del recinto, donde se ha desplazado un importante dispositivo policial para controlarlos durante toda la tarde, en la que no han faltado ni bengalas ni cervezas.

Los que sí que lo han hecho, al menos tres mil, están en una de las esquinas del fondo sur del estadio, en una zona mucho más grande que la que habitualmente se reserva a los seguidores de los equipos visitantes.

En la madrugada del miércoles al jueves, la Policía detuvo a seis seguidores del equipo escocés y doce de ellos fueron expulsados en Albacete del AVE que les llevaba desde Madrid a Valencia para presenciar el encuentro al presentar síntomas de embriaguez y tuvieron que completar el trayecto en taxis.