Gobierno multiplica las advertencias ante las protestas previstas para mañana

Argel, 21 feb (EFE).- El régimen argelino multiplicó hoy las advertencias para aquellos que pretendan salir mañana a las calles para protestar contra la probable reelección del presidente del país, Abdelaziz Buteflika, quien ha presentado su candidatura a las presidenciales de abril pese a su deteriorado estado de salud.

"En cada reunión nacional repetimos que queremos que sea una fiesta, pero algunos intentan sembrar dudas y arruinarla en detrimento de Argelia", declaró hoy el ministro de Interior, Noureddine Bedoui.

"Pero, cuidado, estamos en nuestro Estado, anclados en nuestra Argelia, y construimos nuestra fuerza a través de nuestras instituciones", avisó.

La advertencia de Bedoui se produce apenas unos días después de que cientos de personas se manifestaran contra la reelección de Buteflika en ciudades del norte como Jijel, Kherrata y Bordj Bou Arréridj.

Y es la última de una serie de avisos que comenzaron la semana pasada con unas duras declaraciones contra "los enemigos de dentro y de fuera del país" del viceministro de Defensa, Ahmed Gaïd Salah, uno de los hombres mas influyentes y próximos al enfermo y anciano mandatario.

En un discurso durante una visita a la Quinta región militar, el general denunció a "aquellos que se alimentan de ensueño e ilusión, que están listos para vender la seguridad de su país y la estabilidad de su patria a costa de sus intereses".

En la misma línea se ha pronunciado tanto Amar Ghoul, el presidente del partido pro-Buteflika TAJ, para quien "no hay beneficio alguno recurriendo a la calle. Es un peligro".

El ex primer ministro y jefe de campaña de Buteflika, Abdelmalek Sellal, aseguró ayer miércoles que "todos pueden expresar su opinión, pero de manera pacífica. No hay ningún problema. No hay necesidad de (salir a) caminar".

Las advertencias coinciden con una campaña difundida a través de las redes sociales que insta a los argelinos de todo el país a marchar por las calles tras la oración comunitaria musulmana de este viernes para protestar contra el quinto mandato del mandatario.

Asimismo está convocada una manifestación de protesta el próximo domingo en Argel.

En el poder desde 1999, Buteflika sufrió en 2013 un derrame cerebral y desde entonces sus apariciones públicas son inusuales, reducidas a las imágenes retransmitidas por la cadena estatal de televisión con motivo de un consejo de ministros o de visitas de altos responsables extranjeros.

Hace un lustro que no habla en público, solo se mueve en silla de ruedas, no viaja al extranjero y en los dos últimos años ha cancelado en el último momento por "recaídas de salud" reuniones ya confirmadas con altos dirigentes extranjeros, como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

Pese a su delicado y criticado estado de salud, el mandatario argelino de 82 años, al que siempre se ve en compañía de su hermano Said, confirmó el domingo pasado que optará a la reelección por quinta vez consecutiva.

Solo el Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), que lidera la oposición islamista, se ha mostrado abiertamente en contra esta opción, que considera lesiva para el país.