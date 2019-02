Fallece a los 77 años Peter Tork, cantante y bajista de los Monkees

Washington, 21 feb (EFE).- Peter Tork, el cantante y bajista de los Monkees, la banda de pop estadounidense que entre las décadas de los sesenta y setenta trató de emular a los Beatles, falleció hoy a los 77 años de edad, informó su hermana Anne Thorkelson al diario The Washington Post.

Thorkelson no precisó ni el motivo ni el lugar donde murió el músico, a quien en 2009 se le diagnosticó un cáncer de lengua, aunque más tarde se recuperó y pudo volver a actuar con los Monkees en 2012, pese a que cuatro años más tarde abandonó el grupo sin ofrecer explicaciones.

Considerados como la versión estadounidense de los Beatles, Peter Tork era visto como Ringo Starr, el tipo simpático de la banda.

Tork era un músico y compositor versátil que sabía tocar varios instrumentos, aunque en el grupo era el bajista y teclista, aparte de cantar temas como "Long Title: Do I Have to Do This All Over Again", que él mismo compuso para la película protagonizada por la banda "Head" (1968).

En la serie de televisión "The Monkees", protagonizada por los miembros del grupo y que duró dos temporadas, Tork desempeñaba el papel del bromista.

El programa televisivo, creado por los productores Bob Rafelson y Bert Schneider, fue diseñado para replicar el éxito de las comedias musicales de los Beatles "A Hard Day's night" y "Help!"; ganó un Emmy y desencadenó una "monkeemanía" que se tradujo en ventas récord de discos y giras internacionales.

En 1967 los Monkees vendieron 35 millones de álbumes, con grandes hits como "Daydream Believer", "I'm a Believer" y "Last Train to Clarksville"; todas ellas alcanzaron el número 1 de las listas de ventas, según un artículo de The Washington Post,

Tras el estreno de "Head", Tork abandonó la banda por diferencias con el resto del grupo en busca de una carrera en solitario.

En la década de los setenta creó una banda, Release, que no tuvo éxito; fue detenido por posesión de hachís y trabajó como profesor de secundaria y camarero, mientras gastaba la fortuna que había ganado con los Monkees.

En una entrevista posterior, reconoció al diario británico Daily Mail que había sido alcohólico, aunque abandonó esta adicción en 1980.

A partir de los ochenta, volvió a actuar con los Monkees en giras y conciertos de reencuentro.

"Esta no es una banda. Es una operación de entretenimiento diseñada cuya función es música 'Monkee", dijo Tork al periódico británico The Telegraph durante una gira del grupo en 2016.

"Tardé un poco en pillarle el tranquillo a esto -agregó- pero qué buena música resultó ser y qué viaje más salvaje y maravilloso hemos tenido".