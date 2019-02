Estrenos con dragones y detectives, y varias historias de mujeres importantes

Madrid, 21 feb (EFE).- La cartelera española estrena este viernes historias de mujeres, algunas reales, como Ruth Bader Ginsburg, jueza del Supremo de los EEUU, o inventadas, como la policía de "Destroyer" (Nicole Kidman), pero también llegan famosos detectives ("Holmes & Watson") y reptiles voladores ("Cómo entrenar a tu dragón 3").

"CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3", HIPO Y DESDENTAO NO DEFRAUDAN

La historia de amistad entre un niño y un dragón que comenzó en 2010 con la primera entrega de la saga "Cómo entrenar a tu dragón" llega a su fin en esta tercera parte con nuevas aventuras de Hipo y Desdentao, dos compañeros capaces de transmitir valores como la fidelidad, el tesón, la honestidad y el valor.

Escrita y dirigida por Dean DeBLois, responsable también de las anteriores entregas, la versión española de la cinta cuenta con Melendi para la voz del Villano Crimmel el Cruel y también como autor del tema central de la cinta.

"¿PODRÁS PERDONARME ALGÚN DÍA?", A POR TRES PREMIOS ÓSCAR

La película sigue la historia de Lee Israel, una respetada biógrafa en decadencia que decide falsificar cartas de celebridades fallecidas para pagar sus facturas; cuando las copias empiezan a levantar sospechas, Israel roba y vende las verdaderas cartas de los archivos sin saber que el FBI está investigando el asunto.

Dirigida por Marielle Heller, la película opta a tres premios Óscar: mejor actriz para Melissa McCarthy, mejor actor de reparto para Richard E. Grant y mejor guion adaptado a Nicole Holofcener y Jeff Whitty.

VERSIÓN CÓMICA DE "HOLMES & WATSON" A CARGO DE ETAN COHEN

Escrita y dirigida por Etan Cohen, y protagonizada por Will Ferrell y John C. Reilly junto a Rebecca Hall y Ralph Fiennes, "Holmes & Watson" es una versión humorística de las andanzas de los míticos personajes de Arthur Conan Doyle, que no ha sido muy entendida por la crítica.

Como curiosidad, Santiago Segura y Florentino Fernández han prestado sus voces para el doblaje en castellano de la cinta, Segura como Ferrell y Fernández como O.Reilly, como ya hicieran para el hilarante dúo de los "Hermanos por pelotas? (2008).

"DESTROYER. UNA MUJER HERIDA": IRRECONOCIBLE NICOLE KIDMAN

La directora Karyn Kusama ha decidido dar una vuelta de género al prototípico personaje de Hollywood: agente de policía torturado y alcohólico, que vive para el trabajo, su vida personal es un desastre y busca saldar cuentas con su pasado y lo hace con la ayuda de una irreconocible Nicole Kidman.

La despampanante actriz australiana se transforma por completo en este thriller policíaco: su rostro, ojeroso y castigado; su cuerpo, pesado; sus movimientos, renqueantes, violentos. Es "Destroyer. Una mujer herida".

"UNA CUESTIÓN DE GÉNERO", LA JUEZA QUE DEFENDIÓ LA IGUALDAD

Dirigida por Mimi Leder, "Una cuestión de género" es el biopic de la jueza del Tribunal Supremo de los EEUU Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en la historia (tras Sandra Day O'Connor) que sirvió en este alto órgano judicial.

Nombrada para el alto tribunal en 1993 por el Presidente Bill Clinton, Ginsburg y su marido, el abogado Martin Ginsburg, cambiaron el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los Tribunales.

LOS INICIOS DEL NARCO EN COLOMBIA EN "PÁJAROS DE VERANO"

Basada en una historia real que explica el origen del narcotráfico en Colombia, "Pájaros de verano" se sitúa en los años 70 cuando la juventud norteamericana abraza la cultura hippie y con ella a la marihuana. Esto provoca que los agricultores de la zona se conviertan en ?empresarios? a un ritmo veloz.

Dirigida por el nominado al Óscar Ciro Guerra ("El abrazo de la serpiente) y por la productora de aquella cinta, Cristina Gallego, la película se adentra en un terreno poco explorado por el cine latino con una gran maestría y la belleza de imágenes que ya es marca de la casa del realizador colombiano.

"NO TE SUPE PERDER": VIOLENCIA DOMÉSTICA VISTA POR EL MALTRATADOR

"No te supe perder" es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre de Salvador Navarro, que gira en torno a una tormentosa relación de pareja, con la violencia doméstica como trasfondo, y la particularidad de que el punto de vista que recibe el espectador es el del maltratador.

Ópera prima del productor y documentalista Manuel Benito de Valle, la película sigue la perfecta vida de Lucía, con un marido que la adora. Pero un día, la golpea, y ella decide no acudir a la policía.

"OBEDIENCIA", CUANDO LOS JÓVENES SIN ESPERANZAS VAN A LA CONTRA

Dirigida por el británico Jamie Jones, que debuta en el largometraje con esta película, "Obedidencia" se apoya en un momento crítico de la historia reciente del barrio londinense de Hackney, en el East End de Londres, y recoge, incluso con aportes documentales, los disturbios que sacudieron la capital inglesa en 2011.

Leon, un chico negro de 19 años vive con su madre alcohólica y el novio de esta, un maltratador al que aborrece; su hogar está roto y el chico pasa su tiempo boxeando en el gimnasio del barrio, pero cuando este cierra, sólo le queda el refugio de los amigos de la calle, hasta que conoce a una joven blanca, rubia y okupa.

"EL LIBRO DE IMÁGENES", LA PROPUESTA DE GODARD PARA CINÉFILOS

Con guion y dirección del veterano realizador francés Jean Luc Godard, llega a las pantallas españolas "El libro de las imágenes", un ensayo experimental sobre el cine que se ganó la Palma de Oro especial de Cannes 2018.

Se trata de una coproducción suizo-francesa que habla de silencios y de una canción revolucionaria que contiene una historia dividida en cinco capítulos.