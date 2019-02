Estrella Morente: "¡Pobre Rosalía!... No debe ser fácil"

Madrid, 21 feb (EFE).- Estrella Morente ha vuelto a grabar, cinco años después, un disco de estudio y ha decidido que aunque ella "es" flamenca éste sea de copla porque así es ella, libérrima, tanto que le da pena que se metan con colegas que se salen del camino trillado: "¡Pobre Rosalía!... No debe ser fácil"!, asegura.

Morente ha presentado en el Teatro Real esta mañana, "muy orgullosa" y como homenaje a su abuela Rosario, su disco (Concert Music), el último trabajo que preparó con su padre, Enrique Morente (1942-2010), y para el que sacaron del "baúl de la vida" doce "temazos" clásicos.

Son "novelas en tres minutos" que llevan por título "Madrina", "Antonio Vargas Heredia", "Soledad", "Ay pena, penita, pena", "La niña de puerta Oscura", "El día que nací yo", "Amante de abril y mayo", "Triniá", "Yo soy esa" y "Suspiros de España".

"Pertenecen a varias generaciones de artistas diferentes e igual que cambia el reloj, el género se ha ido adaptando. La copla es todo un movimiento cultural, una fórmula para expresar sentimientos y que hay que descifrar como un jeroglífico", explica la artista (Granada, 1980) en una entrevista con EFE a propósito del disco, que sale mañana a la venta.

Ahora, precisa, esas canciones, muchas de ellas de los compositores Quintero, León y Quiroga, se reciben "con otra relajación", sin el sentido trágico de la vida que había en España cuando fueron compuestas, algunas hace más de ochenta años.

"El amor es de otra manera, se expresa de otra manera y el desamor y la tragedia se entienden de otra forma", recalca.

Aunque "no tiene el gusto" de haber hablado con Rosalía, la cantante que ha revolucionado el flamenco e intérprete de "Malamente", se suma a la reivindicación de la libertad, incluida la artística, por encima de todo.

"Digo 'pobre Rosalía' porque hay demasiadas opiniones sobre lo que hace. El arte tiene que ser una expresión libre. No debe ser ajusticiada. No son los tiempos de María Pineda", resume.

Su último trabajo, insiste, no es flamenco aunque ella lo sea: "Es un disco libre, lo que me gustaría que fuese. Habrá gente que piense que lo hago mejor o peor pero es lo que yo quiero".

Ni le gusta que le pongan "etiquetas" ni le asusta casi nadie ni nada, ni los que pretenden una vuelta a los tiempos en los que nacieron aquellas coplas, especialmente en lo que se refiere a la mujer, y a pesar de que recela de todo lo que termina en "ismo", se declara feminista y solo "temerosa" en lo que refiere al hambre.

"Me da miedo el hambre y me da igual si parece demagogo. No lo concibo. Todos debemos ser consecuentes con lo que sucede en el planeta".

En la rueda de prensa, Morente ha confesado que su música "cada vez tiene menos patrias y menos himnos": "He querido elegir bien las coplas, que tuvieran sentido y equilibro. Que fueran directas al alma".

Su padre, "claro", no ha estado presente en el proceso de grabación pero ha seguido sus instrucciones y ha respetado su desprecio por lo que él llamaba "el arte elevado al cubo" para centrarse en la naturalidad, la pasión y el colorido.

La copla, ha agregado, salía de las azoteas y los patios, "en plena libertad" interpretada por grandes como Concha Piquer, Imperio Argentina, Raquel Meyer, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Gracia Montes o Estrellita Castro.

"Quería recordar a esas mujeres, a esas abuelas que eran también mutiladas, a esos cantos de tragedia (...) compuestos por hombres en los que hay muchas cosas ocultas, códigos y amuletos".