Casado reta a Sánchez a un debate electoral "donde quiera y cuando quiera"

Madrid, 19 feb (EFE).- El líder el PP, Pablo Casado, ha retado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a debatir "donde quiera y cuando quiera" y le ha instado a "dar la cara" para las elecciones del 28 de abril, en lugar de "hablar tanto de sí mismo y escribir libros".

En un acto con afiliados y simpatizantes del Partido Popular en un hotel de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha asegurado que está dispuesto a cualquier modalidad de debate, tanto un cara a cara como uno junto con otros partidos políticos, y tanto en televisión como en otro medio, "donde le apetezca", ha apostillado.

Se ha mostrado convencido de el PP tiene "la razón", y las cifras y datos objetivos de lo que el PSOE ha hecho con España y de lo que va a volver a hacer si los populares no ganan las elecciones en abril, y por eso ha instado a Sánchez "a debatir".

También ha reclamado una "rectificación inmediata" del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, porque considera que ha defendido a Nicolás Maduro frente a los eurodiputados españoles, encabezados por Esteban González Pons, que fueron expulsados de Venezuela, y por haber "comparado su viaje con los de Puigdemont".

Casado ha insistido en que Sánchez no descarta volver a pactar con los independentistas catalanes y ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hoy tampoco trabaja, por la huelga general en Cataluña, y le importa "un bledo" que se arruine el futuro de la comunidad.

"Él no trabaja hoy, no ha trabajado nunca, el problema es que el Gobierno de España no ha trabajado tampoco en Cataluña, ha cedido a presiones y chantajes", según el líder de los populares.

Además, ha reprochado que el mensaje que Sánchez ha mandado a los independentistas es el de unas elecciones generales para "ratificar su pacto" de cara a un Gobierno que también "le viene bien" a Bildu y Batasuna y a Arnaldo Otegi, "un terrorista confeso que secuestró y fue miembro de ETA".

Casado ha vuelto a advertir que los votos que no vayan al PP en las próximas elecciones "no se sabe donde acaban" y puede que vayan a PSOE o a Podemos, o a Ciudadanos, un partido que aunque diga que no va a pactar con los socialistas cree que podrían hacerlo, como ocurrió en 2016.

Ha pedido a los militantes del partido que para las próximas elecciones saquen la "garra popular" para escuchar a la ciudadanía y explicar que el PP es un partido del que estar orgullosos y "no les va a defraudar".

Y ha anunciado que si llega al Gobierno de España el PP asumirá la reivindicación de apostar por el bus VAO de la A2 y de construir la variante de la A1, para que se descongestione esa autopista, las obras que "Sánchez y Ábalos han paralizado", según Casado.