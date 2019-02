Yubal Moreno: "De momento el equipo viajará el próximo viernes a Valencia"

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- El gerente del Rocasa Gran Canaria, Yubal Moreno, ha asegurado a Efe que el equipo tiene previsto desplazarse el próximo viernes a Valencia para disputar el encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola ante Canyamelar, aunque el club levantino asume que se le dará por perdido ese partido.

Canyamelar Valencia y Rocasa Gran Canaria deberían medirse este próximo sábado en el Pabellón Municipal Cabanyal-Canyamelar, aunque el club valenciano ya da por perdido el encuentro (por el resultado de 0-10), debido a una deuda de 11.000 euros que tiene contraída con la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Esa cantidad adeudada corresponde a las sanciones recibidas desde el inicio de la presente temporada, al no poder costear el Canyamelar, entre otros gastos federativos, el pago en concepto de arbitraje cuando el equipo valenciano actúa en su casa.

"Oficialmente, hasta que la RFEBM no nos comunique mediante correo electrónico la suspensión del partido del sábado, desde el Rocasa mantenemos el plan de viaje previsto para este próximo viernes", ha asegurado el gerente del club isleño.

Yubal Moreno ha manifestado igualmente que hasta que no se reúna el Comité de Competición de la RFEBM -algo que tiene previsto para este mismo miércoles- e informe a la entidad grancanaria de manera oficial de la suspensión del partido, no se plantean no realizar el desplazamiento.

"Todo hace indicar que el encuentro no se disputará, pero de momento, hasta que no lo sepamos oficialmente, seguimos con la idea de viajar el viernes a mediodía a Valencia", ha concluido el directivo grancanario.