Sánchez presenta el marco Energía y Clima como la brújula contra la parálisis

Madrid, 20 feb (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el marco Energía y Clima, diseñado por el Ejecutivo, "está llamado a ser la brújula" que guíe la economía y "saque a España de la parálisis sin más tardanza".

Sánchez ha presentado hoy en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) el paquete que incluye el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición Justa.

El marco normativo prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables del 40 % actual al 74 % en 2030 y al cien por cien en 2050, una meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la Unión Europea (UE) y rubricados en el Acuerdo de París.

Sánchez ha subrayado su "determinación" contra el calentamiento global, un objetivo "transversal" y un compromiso ambicioso con las generaciones futuras, "las más afectadas por el necesario cambio de paradigma".

La futura ley de cambio climático "no se queda en objetivos", y será "el paraguas en el que se configuren las acciones y ofrecerá la certidumbre a los sectores y empresas y la estabilidad para acometer la transformación del sistema energético", ha señalado.

Para Sánchez, este anteproyecto de Ley "no propone nada caprichoso, sino necesario", en la línea con la estrategia a largo plazo que reclama la UE de avanzar hacia una economía descarbonizada.

Además, el presidente del Gobierno ha asegurado que el conjunto de medidas incluidas en el paquete de Energía y Clima generarán unos 300.000 nuevos empleos en la próxima década, fundamentalmente ligados a los servicios, la industria y la construcción.

"Si hacemos bien las cosas, si planificamos y nos anticipamos entraremos en un círculo virtuoso de crecimiento sostenible", ha señalado Sánchez, quien ha apuntado a que este despliegue, "sin parangón", supone también una oportunidad para las zonas rurales, para "la España vacía".

El programa contempla oportunidades de negocio que superan los 200.000 millones de euros en la próxima década, de los cuales 47.000 millones corresponderán a inversión pública estatal, autonómica, local y europea.

"El cambio no sólo es posible, sino que es extraordinariamente positivo", ha afirmado Sánchez, quien ha reconocido que "somos conscientes de que esta transformación no se logra en dos días" y debe ir acompañada de medidas que garanticen la viabilidad de la industria y apoyen a los sectores y regiones más vulnerables, en particular las comarcas muy vinculadas a los combustibles fósiles.

En cuanto al escenario de que en 2040 todos los coches nuevos sean de cero emisiones, ha subrayado la "enorme oportunidad" para la industria automovilística, que "debe ser protagonista del cambio".

El borrador del Plan Integrado de Energía y Clima apuesta, además, de forma decidida por la eficiencia energética, lo que permitirá "gastar menos y mejor" y, junto a la transición, "mejorará en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial española".

Sánchez ha destacado que el nuevo marco "da un paso más" y contempla "la necesaria limitación y adaptación a los impactos del cambio climático", con una gestión responsable del agua, los suelos y la biodiversidad.

"Soy consciente de la incertidumbre -ha dicho- pero el objetivo es aprovechar las oportunidades de la transición en un proceso solidario e inclusivo, frente a los demagogos que 'pescan en río revuelto' y plantean un dilema que no existe".

El presidente del Gobierno ha estado acompañado por las ministras para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; de Hacienda, María Jesús Montero; de Trabajo, Magdalena Valerio, y de Industria, Reyes Maroto.

Ribera ha afirmado que "se acabó el tiempo en que las políticas ambientales eran consideradas secundarias", y ha defendido que esta "es la España que queremos, la que se dispone a dar un paso al frente".