Rull niega gasto público en el 1-O, con las cuentas del Govern "controladas"

Madrid, 20 feb (EFE).- El exconseller catalán de Territorio Josep Rull ha asegurado este miércoles durante el jucio del "procés" que ni el suyo ni ningún otro departamento del Govern "gastó un euro público" en el referéndum, tras recordar que las cuentas de la Generalitat estaban "totalmente controladas" por el Gobierno, debido a las exigencias del déficit.

En respuesta a la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha negado tajantemente que su Govern desviara fondos al 1-O, lo que en su opinión estaba garantizado no solo por los "controles formales del Estado", sino también por la "autoridad moral" de los propios funcionarios de la Generalitat, que a su parecer no habrían permitido irregularidades.

En relación con los acuerdos que según la Fiscalía la Generalitat firmó con Unipost para la distribución postal del 1-O, el exconseller de Territori ha insistido en que "no se encontrará ninguna factura de pago de algún tipo de gasto" vinculado con esa empresa, "porque no existe, no se produjo".

Según Josep Rull, las finanzas de la Generalitat estaban "totalmente controladas por el Estado a través de un decreto del Gobierno", pese a que -ha aprovechado para denunciar- debería haberse hecho a través de una ley, dado que "limitaba extraordinariamente" la autonomía financiera de Cataluña.

Además, ha recalcado el procesado, en la Generalitat existen "un nivel de control y unas garantías extraordinarias excepcionales", lo que impide a un conseller decidir "de motu propio" sobre los gastos de su departamento.

En ese sentido, ha apuntado que la garantía del control de los gastos está en la "autoridad moral" así como en el "rigor, seriedad y solidez de los funcionarios" de la Generalitat, que a su entender "nunca habrían permitido" que se aprobaran gastos fuera de los mecanismos establecidos.