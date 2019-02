Piden más fondos y un pacto para hacer la ciencia española más atractiva

Madrid, 20 feb (EFE).- Aumentar los fondos, el fomento de la colaboración público-privada o un pacto de estado por la ciencia que haga al sistema atractivo y estable son algunas de las peticiones de los investigadores españoles en el exterior para favorecer el retorno de los científicos y atraer talento internacional a España.

Miembros de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Raicex) se han reunido hoy con representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a los que han entregado un decálogo de ideas para que el regreso de científicos y atracción de talento sea una realidad.

La intención de Raicex es que el Gobierno tenga en cuenta las especificidades del mundo de la ciencia cuando se habla de empleo y de retorno y atracción de talento y que estas, al igual que las medidas del decálogo, sean incluidas en el Plan de Retorno a España.

Este plan será presentado próximamente mediante real decreto en Consejo de Ministros y en su desarrollo están inmiscuidos distintos ministerios, entre ellos el de Trabajo y el que dirige Pedro Duque.

Esta red de asociaciones científicas recuerda que muchos de los investigadores que están fuera no han encontrado una posibilidad de retorno real tras varios años intentándolo, y otros no se lo han planteado por no resultarles una opción profesionalmente atractiva.

La razón principal, tanto para los investigadores expatriados, como para el talento foráneo, es la falta de garantías reales y solidez para la implementación de nuevos grupos y el desarrollo a largo plazo de líneas de investigación estables, con una financiación independiente de ciclos políticos y vaivenes económicos.

Paula Fernández-Guerra, tesorera de Raicex y presente en la reunión en el ministerio resume en una nota de prensa: "cuando el sistema español de ciencia, tecnología e innovación funcione bien para los investigadores que están dentro de él, entonces será atractivo para los que estamos fuera".

Entre las medidas propuestas, además del aumento de fondos y un pacto por la ciencia, están la de un mayor apoyo y contacto con los científicos que deseen retornar con programas de mentoría, incorporar medidas para facilitar el traslado de los miembros de la unidad familiar y dependientes del investigador o difundir las convocatorias de plazas y proyectos en medios nacionales e internacionales en español e inglés.

El decálogo forma parte del Informe ATRAE (Informe para la Atracción de Talento y Retorno A España) que esta red acaba de hacer público en su web.

Fuentes del Ministerio de Ciencia aseguran a Efe estar en sintonía con la mayoría de las propuestas de Raicex.