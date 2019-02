El papa dice que quien acusa a la Iglesia es amigo del diablo

Roma, 20 feb (EFE).- El papa Francisco criticó hoy a quienes acusan a la Iglesia y dijo que son amigos del diablo porque "la destruyen con la lengua", algo que consideró que "está de moda" actualmente.

"No se puede vivir toda la vida acusando, acusando, acusando a la Iglesia. (...) ¿Aquel al que la Biblia llama el gran acusador quién es? Es el diablo. Y los que se pasan la vida acusando, acusando, acusando, no diré que son hijos, porque el diablo no tiene ninguno, pero sí amigos, primos, familiares del diablo", dijo Francisco.

"Y no, esto no va, debemos señalar los defectos que corregir, pero en el momento en que se señalan los defectos, se denuncian los defectos, se ama a la Iglesia. Sin amor, eso es del diablo", añadió.

El papa argentinorealizó estas reflexiones de forma espontánea durante un encuentro que mantuvo este miércoles en el Vaticano con los fieles de la archidiócesis de Benevento (sur de Italia), momentos antes de celebrar la audiencia general en el Aula Pablo VI.

Jorge Bergoglio también defendió el valor del perdón y se refirió a la figura del Padre Pío para alabar el amor que siempre tuvo por la Iglesia Católica, a pesar de "todos los problemas que tiene".

"El que ama a la Iglesia sabe perdonar, porque sabe que él mismo es un pecador y necesita el perdón de dios. Sabe cómo arreglar las cosas, porque el Señor quiere arreglar bien las cosas, pero siempre con el perdón", sostuvo.